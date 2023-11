La cantante colombiana Shakira y el productor musical Bizarrap ganaron el premio a “Mejor canción del año” y a “Mejor canción pop” por su sesión N.° 53, conocido en Internet como “Pa’ tipos como tú”.

En ese sentido, la artista que brindó un espectáculo en los Premios se mostró contenta por las distinciones recibidas y dedicó el galardón a sus hijos.

“Les he prometido que voy a ser feliz, que me van a ver reír, porque se lo merecen”, dijo. “En el pasado ya no hay nada, solo merece la pena el futuro, y ya estoy pensando en las canciones que voy a escribir, en las giras y en todo lo que me queda por hacer”, añadió.

Por otro lado, la cantante comentó sobre el porvenir de su carrera musical: “Ya estoy pensando en lo que va a venir. En el pasado ya no hay nada, solo se recuerda el futuro”.

Sobre los Latin Grammy 2023





La vigésimo cuarta edición de los premios Latin Grammy 2023, se realizó en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla.

La producción del evento está a cargo de RTVE y Univisión, por otro lado, las actrices Paz Vega y Roselyn Sánchez fueron las responsables de la conducción, así como los cantantes Sebastián Yatra y Danna Paola.

Entre los artistas invitados están Rosalía, Shakira, Alejandro Sanz, Pablo Alborán, Laura Pausini entre otros, esta última fue reconocida como Persona del Año 2023.