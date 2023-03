Andrea Luna regresa como protagonista en la reposición de ‘Jauría’, una pieza documental que está basada en las declaraciones que la denunciante y los acusados realizaron en el juicio de La Manada, los cuales fueron los hechos de violación grupal ocurridos durante los Sanfermines el 06 de julio de 2016, en Pamplona, España.

En este papel, Andrea logra que el público empatice con la víctima y reaccione ante las declaraciones de los victimarios, además de cuestionar el concepto de masculinidad y su relación con el sexo en nuestra sociedad.

La actriz conversó con la web del diario El Comercio y reveló que, aunque ella no ha pasado una situación como la que vive su personaje en la obra, sí puede sentir su temor, ya que considera que para una mujer es mucho más peligroso vivir en Perú.

“Nosotras no podemos andar solas ni muchos menos vestirnos como queremos, al contrario tenemos que estar cuidándonos para que un hombre no nos acose, no nos grites cochinadas y no seamos violentadas (…) Cuando salgo de casa lo hago asustada, con ansiedad y lamentablemente es una situación que no solo lo vivo yo, sino la mayoría de mujeres”, declaró Luna para esta web.

Andrea Luna y el acoso callejero que sufrió

La joven actriz también contó que ella fue víctima de acoso callejero cuando se dirigía a los ensayos de la obra.

“Estaba algo distraída en la calle porque estaba repasando mis textos, y un sujeto desde su carro me grita ‘mamacita rica’, camino dos cuadras más y estaba estacionado, me dice ‘qué buena que estás’ y no sé qué cosas más. De la cólera decidí tomarle una foto y este sujeto me empezó a insultar”, contó.

Luna también confesó que está “agotada del nivel de violencia que vivimos y es triste que las personas no hacen nada.

Asimismo, señaló que ella no se quedará callada y seguirá haciendo las denuncias y hablando cuando sea necesario.

¿De qué trata ‘Jauría’?

El siete de julio de 2016 una mujer de 18 años presentaba una denuncia contra cinco hombres, de entre 26 y 28 años, por una agresión sexual producida en Pamplona durante las fiestas de San Fermín.

Jauría es una obra construida íntegramente a partir de algunos fragmentos de las declaraciones que tanto denunciante como acusados realizaron ante los magistrados, jueces, abogados y fiscalía, durante los días comprendidos entre el trece y el veintisiete de noviembre de 2017.

Las declaraciones han sido fragmentadas, reordenadas o reducidas. En ninguna ocasión se ha añadido texto alguno de ficción.

Las entradas se pueden conseguir por joinnus y están disponibles las funciones de los días jueves 30 de marzo, viernes 31 de marzo, sábado 1 de abril y domingo 2 de abril en el Nuevo Teatro Julieta.