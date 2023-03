Mientras que el resto de los ‘Rebelde’, Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckerman ha logrado que quienes crecieron viendo la telenovela y coreando sus canciones enloquezcan, Herrera está decidido a no volver a ser parte del grupo. El actor brindó una entrevista a El País donde reveló las verdaderas razones por las que tomó esa decisión.

MIRA AQUÍ: Maite Perroni posó por primera vez con su pancita de embarazada

“Estoy muy feliz con los proyectos que tengo en este momento y dónde tengo la energía en este momento. Sé que ese proyecto (los nuevos conciertos de RBD) será un éxito rotundo y no tengo otra cosa más que buenos deseos para ellos. En algún momento una revista sacó que yo había pedido una cantidad exagerada de dinero para regresar y lo que digo es que mejor se lo paguen a ellos (a sus compañeros) por toda la chinga que se metieron durante tantos años. No tiene que ver con dinero, tiene que ver con lo que es lo justo”, confesó Herrera.

También tocó el tema de la baja paga que recibió tras uno de los conciertos más icónicos de la banda.

“Cuando hablas de Televisa y de lo que fue Rebelde, éste... fue duro, porque firmamos un contrato en el que cedimos los derechos del personaje, la imagen del personaje y todo lo que se explotó en temas de merchandising, nosotros no vimos ni un solo peso. Tenía 23 o 24 años y veía la cara de mis compañeros y mi cara en todos los aparadores vendiendo galletas, chicles, jugos, cuadernos, tenis, lápices y nada. La televisora dueña de este proyecto no fue justa y no es un tema de dinero, vuelvo a decirlo, tiene que ver con un tema de trabajo, de que hicimos un Coliseo de Los Ángeles con 63.000 personas, por ejemplo, y a mí me pagaron 18.000 pesos por aquello”, finalizó.