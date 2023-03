La modelo y empresaria Georgina Rodríguez, sorprendió a todos al revelar su método para que sus hijos no rechacen la comida, dicha confesión se dio cuando fue entrevistada en el programa ‘El Hormiguero’, el que es conducido por Pablo Motos.

Con el propósito de promocionar la segunda temporada de su reality documental emitido por Netflix, Soy Georgina. Durante la entrevista, la influencer mostraba un obvio nerviosismo, pero poco a poco se fue adaptando y fue revelando pasajes de su vida pocos conocidos.

Sin embargo, algo que acaparó la atención de todos fue cuando la modelo contó la técnica que utiliza con sus hijos cuando no quieren comer la comida que les sirven, para así evitar desperdiciarla tirándola al tacho.

“Les digo que la comida no se deja y que, si no se los comen en ese momento, será para merendar. A veces les pongo videos de niños que no tienen comida y les digo que eso es lo que les puede pasar”, confesó Rodríguez.

Lo que generó todo tipo de opiniones sobre su método de enseñanza, mientras que a algunos les parecía una buena forma de hacer que sus hijos coman, otros criticaron el hecho de que utilice la pobreza para educar a sus hijos ricos.