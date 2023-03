Netflix estrenó este viernes 24 de marzo la segunda temporada del reality “Soy Georgina”, que sigue la vida llena de lujos de la modelo Georgina Rodríguez. En esta nueva entrega, la socialité comentó que recibió una gran sorpresa por parte de su pareja, el futbolista Cristiano Ronaldo. ¿Fue un anillo de compromiso?

En el tráiler del programa, se escuchó a Georgina resaltar que el padre de sus hijos le dijo que le tenía una sorpresa. De inmediato, los internautas empezaron a lanzar posibles respuestas al regalo que recibiría, pero la que más se repitió era que el deportista le iba a pedir matrimonio.

Tras el lanzamiento de los nuevos episodios, se pudo ver a detalle lo que sucedió aquel día entre Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo. Aquí te lo contamos.

¿A cuánto vendieron el jet privado de Cristiano Ronaldo?

En el segundo capítulo de “Soy Georgina”, titulado “La vida sigue”, Georgina Rodríguez regresa a sus actividades después de la pérdida de su bebé en el parto. “Cris me dijo: ´Gio, sigue con tu vida, te hará bien´”, recuerda la modelo.

(Foto: Netflix)

En ese mismo episodio, Rodríguez asegura que el futbolista fue el mayor soporte en ese momento. Así que, cuando retomaron sus salidas, la pareja organizó una cena con los amigos de Cristiano Ronaldo en su casa de Lisboa (Portugal).

“Solemos pasar los días libres con amigos y en esa cena estaban los amigos de Cris desde chiquitos. Siempre acabamos llorando de la risa”, es lo que dice la modelo para la cámara de su reality con Netflix.

(Foto: Netflix)

Segundo después, Georgina confesó que “Cristiano es un romántico conmigo. Y, entonces, me dijo: ´Gio, tengo una sorpresa preparada para ti´”. Es así que, a continuación, cuenta que llevan todo el verano escuchando a un artista portugués de música flamenca llamado Nininho porque al futbolista le encantan sus canciones. Así que, la pareja invitó al artista a la cena y este interpretó un par de canciones para los asistentes.

La verdadera sorpresa de la noche para Georgina Rodríguez fue escuchar a Cristiano Ronaldo interpretando uno de los sencillos junto al cantante. “Es el amor de mi vida”, finaliza la modelo. Así que no, no hubo un anillo, por lo que la pareja aún no contraerá matrimonio.

Cristiano Ronaldo cantando en un episodio de "Soy Georgina 2" (Foto: Netflix)

¿De qué trata “Soy Georgina 2″?

En esta nueva temporada, Georgina Rodríguez abrirá su corazón sobre uno de los momentos más duros que ha vivido en el último año: la pérdida de uno de sus mellizos durante el parto en abril del año pasado. Por otro lado, la socialité también mostrará su encuentro con celebridades como la cantante española Rosalía y la argentina Nathy Peluso. “Soy madre, hermana, amiga, mujer”, resalta.

(Foto: Netflix)

Mira el tráiler de “Soy Georgina 2″

Cabe destacar que la segunda temporada del reality “Soy Georgina” estará disponible en la plataforma de streaming Netflix desde el próximo viernes 24 de marzo. Esta nueva entrega contará con 6 capítulos.

MIRA MÁS EN EL INSTAGRAM DE SALTAR INTRO