Este viernes 24 de marzo, Netflix lanzó la segunda temporada del reality “Soy Georgina”, que sigue la vida llena de lujos de la modelo Georgina Rodríguez. En esta nueva entrega, la socialité, además de mostrar sus bolsos, también expondrá sus encuentros con diversas personalidades, entre las que se ubica la cantante Rosalía.

En el tráiler del programa, la pareja de Cristiano Ronaldo reveló que coincidió con la artista durante su tour “Motomami”. Finalmente, esta semana, conocemos más detalles sobre esta relación entre las españolas.

¿Cómo conoció Georgina Rodríguez a Rosalía?

En el segundo episodio de “Soy Georgina” de Netflix, Georgina Rodríguez confiesa que conoció a Rosalía durante el evento de los premios MTV EMA, realizados en la ciudad de Sevilla (España) en el año 2019.

“Ahí es donde empezamos a ser muy fans de ella, a esperar siempre el lanzamiento de sus canciones. Es verdad que las músicas de Rosalía te dan fuerza, son fuertes, con carácter”, puntualizó la modelo en el reality.

¿Cómo fue el reencuentro de Georgina Rodríguez con Rosalía en el “Motomami tour”?

En julio del año pasado, la cantante Rosalía tuvo un concierto en Madrid (España) como parte de su tour mundial “Motomami”. A dicho evento fue invitada Georgina Rodríguez junto a sus hijos y su grupo llamado ´las queridas´.

“Me siento muy privilegiada por haber recibido el casco de Motomami en el lanzamiento de su disco”, dice la modelo tras recibir la invitación a su concierto del tour en Madrid. El grupo se ubicó en uno de los palcos del recinto y disfrutó del show que proporcionó la catalana. “Estaba en la grada, y todo el mundo gritando mi nombre: ´Georgina´. A día de hoy, me sigue sorprendiendo. Me hace muchísima ilusión, pero no deja de sorprenderme”, recuerda.

(Foto: Netflix)

Después del concierto, que la modelo describió como “increíble”, ella y sus hijos accedieron al ´backstage´ donde se encontraba Rosalía junto a su equipo y su pareja, el también cantante Rauw Alejandro. “Gracias por recibirnos”, dice Georgina. “Gracias por venir”, le responde Rosalía.

(Foto: Netflix)

El más emocionado por conocerla, según Georgina Rodríguez, era el pequeño Mateo. Después de los abrazos, ambas empezaron a hablar del concierto y la catalana aseguró que el público “en Madrid son muy cariñosos”.

“Me alegro de conocerte. Veo tu reality, siempre me encanta. Rauw y yo lo mirábamos”, confiesa Rosalía. “Tenía muchas ganas de coincidir con ella porque, al final, ella es una de tantas mujeres que han vivido mi reality con mucha emoción”, agrega la socialité.

(Foto: Netflix)

En el momento en que Georgina le comenta a la cantante que la canción favorita de los pequeños es “La fama” y que siempre la reproducen en casa, Rosalía empieza a cantarles un fragmento del sencillo.

Cabe resaltar que la familia de Georgina Rodríguez le llevó unos dulces como regalo a Rosalía, y ella, por su parte, les entregó camisetas y poleras con el logo del tour “Motomami”.

(Foto: Netflix)

¿De qué trata “Soy Georgina 2″?

En esta nueva temporada, Georgina Rodríguez abrirá su corazón sobre uno de los momentos más duros que ha vivido en el último año: la pérdida de uno de sus mellizos durante el parto en abril del año pasado. Por otro lado, la socialité también mostrará su encuentro con celebridades como la cantante española Rosalía y la argentina Nathy Peluso. “Soy madre, hermana, amiga, mujer”, resalta.

(Foto: Netflix)

Mira el tráiler de “Soy Georgina 2″

Cabe destacar que la segunda temporada del reality “Soy Georgina” estará disponible en la plataforma de streaming Netflix desde el próximo viernes 24 de marzo. Esta nueva entrega contará con 6 capítulos.

MIRA MÁS EN EL INSTAGRAM DE SALTAR INTRO