La canción nació hace dos años, de este tiempo oscuro para la artista musical. “Yo salí de un momento complicado de mi vida, no solo en el lado amoroso, sino también en el personal”, señala Green en conversación con El Comercio. “La compuse hace dos años con Luis Alberto Cárdenas bajo el concepto de que le estoy contando a mi mejor amiga lo que me pasó en una relación que de alguna u otra forma no me hizo bien.”

La colaboración nació de un conocido en común, el empresario David Luna, quien también es padre de la actriz. “Se la presenté a Andrea ya más o menos terminada y ella me comentó que le gustaría trabajar una balada”, recordó Susan.

"Pasará" forma parte de la banda sonora de la película "Un retiro para enamorarse".

Para interpretar la canción, Andrea Luna comenzó a tener clases vocales y encontrar su voz como cantante. “Fue difícil para mí por la inseguridad, porque siento que tengo que trabajar en la confianza que necesito para cantar, que es algo con lo que estoy lidiando y Susan están apoyando”, afirmó la actriz.

“De verdad que me he sorprendido con Andrea, porque ella tiene muchísimo lo que es el teatro musical y ganas de aprender”, consideró Green. “Efectivamente hay una inseguridad, pero eso es normal. Yo recuerdo cuando comencé me costó muchísimo construir mi voz, que es conectar con tus emociones, con las canciones que cantas. Y yo creo que eso ha pasado en esta oportunidad con Andrea.”

“Pasará” tendrá un rol importante en la película “Un retiro para enamorarse”, producción hispano-peruana a estrenarse este 23 de febrero donde Andrea Luna interpreta a Lucía, una joven obsesionada con el amor que tras una mala racha de relaciones viaja a Madrid para hospedarse en una mágica casona donde no solo conocerá a un nuevo compañero romántico - interpretado por el español Juan Carlos Torres-, sino también aprenderá el verdadero significado del amor gracias a sus interacciones con los otros huéspedes.

“Le dije al director Jesús Alvarez Betancourt ‘danos la oportunidad de que esta canción cuente un poco de la historia de Lucía’ y él aceptó”, contó Andrea Luna. Añadió que si bien todavía no ha visto la película completa, sabe que “la canción la han puesto casi llegando al final, pero es muy importante porque es en la escena de la toma de decisión de un personaje, donde decide hacer un cambio.”

Sobre su personaje, consideró que “Lucía es una chica que a pesar de tantas rupturas y tan mal que la ha pasado con sus parejas, ella sigue creyendo en el amor”, observó. “Me parece que es una mujer que quiere un cambio en su vida y que con su transformación cobra fuerza, algo con lo que yo me identifico y que estoy segura de que muchas otras mujeres también lo van a hacer”.

VIDEO RECOMENDADO En conversación con El Comercio, el dúo nos habló del origen de la canción, su rol en la próxima a estrenarse película “Un retiro para enamorarse” y sus planes para este 2023.

“Un retiro para enamorarse” es el primer largometraje internacional para Andrea Luna, quien en estos momentos está trabajando en su internacionalización como artista. “Siente que he tenido mucho privilegio porque he podido viajar durante todo ese tiempo para hacer contactos y buscar managers, por lo que recibo casi todas las semanas castings para trabajos en España, México y Estados Unidos.”, relató. “Ahora estoy tomando la decisión de en qué país voy a pasar más tiempo. Claro, Lima siempre será mi ciudad, acá está mi casa y mi familia, pero como artista tienes que ir medio de gitano por todos lados.”

Por su parte, Susan Green también ve un ocupado 2023 en el que la salida de “Pasará” es solo el primer paso. “Tengo un plan de trabajo de todo el año. Yo esos dos años que estuve sin poder caminar compuse como ocho o nueve canciones, porque algo tenía que hacer”, indicó.

La cantante confirmó que tiene otras colaboraciones en el horizonte, aunque no quiso revelar todavía sus cartas. Lo que sí enfatizó es que ya no se concentrará solo en las baladas, como hizo a inicios de su carrera. “Ya no me quiero encasillar en las baladas como cuando comencé mi carrera. Estoy haciendo un poco de cumbia y hasta un poco de reguetón. Y, quién sabe, quizás se presente alguien que me pueda dar para aprender, qué es lo que yo quiero, el seguir aprendiendo y fusionando la música.”