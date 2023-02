Hay un consenso casi unánime en el mundo del cine: Cate Blanchett (Australia, 1969) nació para brillar en él. En ese sentido, “Tár” (Todd Field, 2022), película nominada a seis premios de la Academia, no solo suma a ese consenso, sino que lo subraya.

“Tár” es una ficción que se desarrolla en el mundo de la música académica. Blanchett encarna a Lydia Tár, una exitosa y obsesiva directora de orquesta que ha llegado a lo más alto de su carrera al dirigir a una importante orquesta en Berlín, Alemania. Vive con Sharon, su pareja y virtuosa violinista, interpretada por Nina Hoss y su hija pequeña, Petra, encarnada por Mila Bogojevic. Lydia Tár prepara la publicación de un libro que aborda su experiencia sobre la música del pueblo Shipibo-Conibo, asentado en las orillas del Ucayali, en la amazonía peruana (la película incluye al final un agradecimiento a dichas comunidades). Y, a la vez una importante presentación musical que demanda sendos ensayos.

Es en ese camino que conoceremos los claroscuros del personaje y del poder que representa en el mundo en el que se desenvuelve. Las paranoias, deseos, desconsuelos, filias y fobias de la protagonista son acompañados por una soberbia dirección musical, y fotográfica, y por un montaje finamente engranado. Este preciosismo ha sido creado para redondear el ambiente en el que se mueve el personaje de Cate Blanchett, cuya interpretación ha sido reconocida ya con un Globo de Oro y otros cinco galardones en esta temporada de premios. Es, por supuesto, la favorita para llevarse el Óscar a mejor actriz el próximo 12 de marzo. De ganarlo, sería el tercero de su carrera.

El guion aborda asuntos de género, poder y privilegios y la mentada cuestión sobre si es posible separa la obra del artista. Y, aunque eso no está mal, por momentos se torna demasiado evidente y reiterativo en las conclusiones, y no deja margen de sutileza. Sin embargo, el balance final es positivo gracias a la entrega de Blanchett. El film se estrenó el 9 de febrero en salas de la capital.

Un papel para conquistarnos a todos

El director Todd Field ha dicho que el guion fue escrito para Cate Blanchett y que, si ella hubiera dicho que no, la película nunca habría visto la luz. Y agregó: “Esto no sorprenderá a los cinéfilos, aficionados o no. Después de todo, ella es una maestra suprema. Aun así, mientras hacíamos la película, la habilidad sobrehumana y la verosimilitud de Cate era algo realmente asombroso de contemplar. Ella superó todas las expectativas. El privilegio de colaborar con una artista de este calibre es algo imposible de describir adecuadamente. En todos los sentidos posibles, esta es la película de Cate”.

Por su lado, la actriz australiana ha dicho de su personaje que, al igual que muchas de las personas que tienen posiciones de autoridad, que respiran el aire enrarecido de las orquestas titulares como las de Alemania, Lydia Tár es enigmática. “Para mí eso fue un reto a la hora de dar vida al personaje y encontrar los momentos que permitieran al público conectarse con su experiencia porque ella es una mujer que realmente no se conoce a sí misma”. añadió.

La maleabilidad y el talento de Cate Blanchett quedan, una vez más, en evidencia. Y no dejan de sorprendernos.