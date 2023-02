Deconstruir el amor romántico es una tarea de estos tiempos. Hacerlo con humor es la forma que Fabiola Coloma (Lima, 1983) ha encontrado para ello.

En ese sentido, el sábado 11 de febrero, a puertas del Día de San Valentín, la actriz y clown presentará “La cuarentona del amor”, un show de ‘stand up comedy’ en el local de la Feria Bar, en Barranco. El ‘leitmotiv’ del espectáculo es visibilizar y destruir de a pocos varios estereotipos y presiones que recaen sobre las mujeres cuando los años van avanzando y el DNI muestra como estado civil “Soltera”. Bajo esa premisa, Faba, el personaje con el que Coloma se sube al escenario, se enfrenta con humor y desenfado al público, lo que demuestra que con inteligencia se puede abordar cualquier tema y reír mientras se habla en serio.

“Las cosas con las que trabaja Faba, mi personaje, son cosas que yo, Fabiola, tengo superclaras. Me explico: voy a cumplir 40 en unos meses y vivo con mis dos perros y no estoy dispuesta a correr detrás de ningún hombre. En el escenario juego con la idea de buscar uno, de necesitar uno, y hago evidente las presiones que caen sobre nosotras, las mujeres, en el proceso de tener pareja”, dice la actriz.

La puesta en escena supone el abordaje de más de un tema tabú. No solo se habla de qué hacer para que no “se nos pase el tren”, sino que también se toca el tema de la sexualidad como algo natural. “Hago varias bromas subidas de tono, lo que provoca que la gente se ría mucho, pues lo sexual sigue siendo algo de lo que no se habla en público. Menos siendo mujer”, añade.

Honestidad ante todo

“La cuarentona del amor” nació tras la cuarentena pandémica y luego del éxito de la producción anterior de la actriz, un espectáculo titulado “Las rubias también lloran”. “El show anterior era mucho más personal, más a corazón abierto. Ahora, sin perder la honestidad o la cuota de experiencia personal, el tema es algo que me trasciende”, confiesa.

El amor es algo que excede la experiencia particular. Sin embargo, Fabiola Coloma aborda temas transversales que han marcado la crianza de las mujeres por generaciones.

“Sobre los hombres también caen presiones, pero de forma distinta. Por ejemplo, hace un tiempo vi en TikTok que entrevistaban a varios chicos que iban al gimnasio. Cuando les preguntaban por qué iban, todos dijeron ‘para trabajar en mí’. Me pregunto si así como trabajan su cuerpo, también trabajan su salud mental, van a terapia, se permiten ponerse en contacto con sus emociones. La sociedad pide muchísimo de las mujeres: que no seamos histéricas, que tengamos todo bajo control, que seamos chanconas, que vayamos a terapia, al gimnasio, que comamos sano, que no tomemos mucho... Mientras tanto,al hombre se le celebra si es borracho, si no va a terapia, si está panzón. Yo me pregunto cuál es la balanza y me burlo un poco de eso en el show”, dice Fabiola Coloma.

No es, pues, un ‘speech’ panfletario, sino un ingenioso ejercicio de humor que nos ayuda a vernos al espejo y nos invita a reflexionar sobre las taras con las que nos enfrentamos a la vida. Y, sobre todo, al amor.