Después de una exitosa gira internacional, La Plaza anuncia la reposición de “Hamlet”, versión recontra libre. La obra escrita y dirigida por Chela De Ferrari, inspirada en el clásico de William Shakespeare, y protagonizada por un elenco de actores con síndrome de Down, tendrá una breve temporada del 6 de abril al 2 de mayo en el marco de la celebración por los 20 años del teatro La Plaza.

De Ferrari y su elenco regresan al país para cautivar al público como en 2019. Octavio Bernaza, Jaime Cruz, Lucas Demarchi, Manuel García, Diana Gutiérrez, Cristina León Barandiarán, Ximena Rodríguez y Álvaro Toledo vuelven –con más recorrido– para conectar las historias de sus vidas con los textos de Shakespeare.

“¿Ser o no ser?” es la pregunta que se hacen los siete actores con síndrome de Down y una actriz con discapacidad cognitiva que conforman el elenco. Ellos y ellas toman el escenario para compartir sus anhelos y frustraciones a través del encuentro entre sus experiencias y una de los clásicos más emblemáticos del teatro occidental.

La obra es un tejido entre los temas y personajes de Shakespeare, y la vida de los actores; y toma como punto de partida la pregunta que nos formula frente a la existencia: ¿Qué significa “ser” para personas que no cuentan con espacios para participar dentro de la sociedad?

Cabe resaltar que la dirección adjunta y asesoría en dramaturgia de “Hamlet”, versión recontra libre, está a cargo de Jonathan Oliveros, Claudia Tangoa y Luis Alberto León. Para verla debes comprar las entradas en laplaza.com.pe.

Mientras la obra gira por diferentes ciudades de Latinoamérica y Europa, Chela De Ferrari prepara la edición de su primera película documental “Ser Hamlet”, que contará las experiencias de los actores durante el proceso creativo de la obra y los descubrimientos que este genera en sus vidas.

¿De qué trata Hamlet, versión recontra libre?

