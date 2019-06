Marvel lanza obras de teatro protagonizadas Thor y otros superhéroes

Marvel anunció el lanzamiento de Marvel Spotlight, una serie de puestas en escena de un solo acto protagonizadas por algunos de sus personajes más populares.

Las primeras tres obras anunciadas estarán protagonizadas por Thor y Loki, Chica Ardilla (Squirrel Girl) y Ms. Marvel y están escritas para que puedan ser interpretadas por adolescentes.

►"Avengers: Endgame" y las 30 cintas más taquilleras en la historia del cine

►"Spider-Man: Far From Home", ¿tiene escena post-créditos?



La compañía señaló que esta iniciativa "es una nueva manera de experimentar algunos de los mejores héroes de todos los tiempos. Marvel Spotlight explora a los humanos detrás de tus superhéroes favoritos mientras que balancean el controlar sus poderes y enfrentar los desafíos del mundo real como jóvenes adultos".

En "Hammered: A Thor & Loki Play" ("Martillado: Una obra de Thor y Loki"), escrita por Christian Borle, los dos príncipes de Asgard compiten por la aprobación de sus padres, pero entre las bromas que se hacen descubren un vínculo que durará miles de años.

En "Squirrel Girl Goes to College" ("Chica Ardilla va a la universidad"), escrita por Karen Zacarías, la epónima heroína intenta balancear su vida como aliada de la justicia y la academia.

Finalmente en "Mirror of Most Value: A Ms. Marvel Play" ("Espejo de lo más valioso: una obra de Ms Marvel"), de Masi Asare, Kamala Khan, más conocida como Ms. Marvel, intenta mejorar su reputación escribiendo 'fanfiction' sobre ella. Pero cuando el mejorar su fama empieza afectar sus relaciones personales, Khan tendrá que aceptarse a sí misma si es que quiere ser el héroe que siempre soñó ser.

Las obras están disponibles en inglés en el portal Samuel French.