“En agosto del año 2017, mi hermano mayor decidió quitarse la vida y fue una decisión impactante. Para él, no hubo otra solución. ¿Habría querido que hubiera encontrado otra salida? Sí, claro. Pero no fue así. Así que me tocó aceptar y no fue fácil. Alguien a quien amas ya no quiere vivir. Sin embargo, encontré mi respuesta en la empatía y en el respeto por su decisión. ¿Quién soy yo para obligar a mi hermano de buscar el camino de la felicidad una vez más?”

Partiendo de esta experiencia personal, la directora de teatro Felien De Smedt, aborda la obra “Se acerca” junto al guionista Hans Astrik y los actores Kathy Serrano y Jorge Armas.

“Desde que sucedió, como directora de teatro he querido crear algo alrededor de este evento que remeció mi vida. Lo que finalmente desencadenó el proceso fue todo lo vivido durante la cuarentena: el duelo por los proyectos no vividos, el aislamiento, la dura realidad del país; todos han sido factores que llamaron en mí la necesidad de crear. La idea nació de mi esposo, que es músico, cuando sacó su nuevo single ’Se acerca’, que toca la temática. Quería hacer algo más con eso. Una experiencia teatral en línea me permitiría contar una historia y brindar un espacio de reflexión sobre la oscuridad que todos y todas tenemos dentro. Algo necesario en estos tiempos. Esta es mi forma de darle voz a mi hermano”, sostiene.

“Se acerca” nos presenta la historia de Manuel (Jorge Armas), un joven con talento para la pintura que ha tomado la compleja decisión de terminar con su vida y así se lo hace saber a su profesora Lila (Kathy Serrano) durante su clase de dibujo. Consiguiendo en ella, alguien que lo podría comprender durante sus últimas horas de vida.

Para que nos hablen de su experiencia en “Se acerca”, El Comercio conversó con Kathy Serrano y Jorge Armas.

El suicidio es un tema muy sensible que esconde detrás muchas verdades. ¿Cómo fue para ustedes afrontar esta historia?

Kathy Serrano: “El suicidio es un tema tan complejo pero tan antiguo como la humanidad. Hay culturas que lo afrontan de maneras muy especiales. No es lo mismo el suicidio en el mundo asiático como lo es en Latinoamérica o Europa. Detrás de este pueden haber mil razones, una de tantas es la depresión que siento que en nuestra época es como tratada con poca empatía. Por ejemplo, nos encontramos al alguien que está deprimido y tratamos de evadir el tema. Tenemos el suicidio infantil juvenil. Niños que han sido sometidos al bullying, a presiones de sus padres, a castigos. El suicidio por miedo. Son miles de causas detrás de la toma de esa decisión y miles misterios detrás”.

Jorge Armas: “La obra siempre fue tratada de manera muy sutil, sin ninguna mirada que emita juicios ni que aliente al suicidio. Buscábamos una mirada empática, generar esta conexión y una apertura hacia las personas que han tomado esta decisión. El mensaje de la historia es eso, cómo empatizar con el otro, escuchar al otro, generar estas conexiones que faltan en nuestra sociedad. Sobre este tipo de temas falta hablar, es un tema tabú trabajado entre las sombras. La gente rehuye hablar antes que afrontarlo”.

Jorge Armas (Manuel) y Kathy Serrano en una escena de la obra "Se acerca".





¿Cómo prepararon sus personajes y cómo fue su proceso creativo?

K: “Afrontar esta historia fue muy importante y hermoso. Es un trabajo muy personal, un proceso interesante y el tema es algo que me ha interesado siempre. Fue importante tocarlo, tratarlo y hablarlo de la mano de Felien. Fue un proceso sensible que me iluminó mucho”.

J: “En el caso de mi personaje, yo lo tomé desde la necesidad que tenemos como seres humanos de que exista una persona que nos escuche de verdad, sinceramente y a partir de esta necesidad fue mi acercamiento. La decisión que tiene el personaje de suicidarse es una decisión que ya ha sido tomada. No ahondamos mucho en el porqué, en que si está afectado o no. Era más en lo que él quería. En poder encontrar en el otro personaje alguien que lo pueda acompañar . Empatía escucha y humanidad. Yo lo construí desde ahí y lo también desde la sensación de la soledad. En esta cuarentena creo que todos hemos pasado por ciertos atisbos de angustia, quizás depresión, entonces hay mucho material real ahora para poder empatizar con el personaje desde una mirada cercana para poder entenderlo, sin juzgarlo y con mucha sutileza.”

Obra de teatro "Se acerca"

En una coyuntura como esta, en las que casi todo se hace a distancia, ¿Cómo se manejaron los ensayos a distancia y en medio de la tecnología?

K: “Se trataba de entender todo el tiempo a Manuel y de reaccionar a lo que él me decía. En algunos ensayos estaba más enojado y yo respondía igual. En lo ensayos descubrimos que Lila intenta frenar a Manuel pero por algún camino trata de ponerse en los zapatos de él que es lo que finalmente hace un maestro. Incentivar tu voz, sacar tus pensamientos. Lila trata de comunicarse con el alma de Manuel, con la voz del artista y del ser humano”.

J: “A mí me sorprendió porque a pesar de estar distanciados, podíamos conectarnos a traces de laptops y celulares. Había una sensación de sentir al otro a pesar de la distancia y eso fue un descubrimiento que a todos nos encantó”.

"Se acerca" cuenta con el guión de Hans Astrik y la dirección de Felien De Smedt.

¿Qué aprendizaje se llevan de sus personajes?

K: “Lila me ha invitado a buscar dentro de mi alma la empatía, me ha dado paz. Me ha enseñado a tener cuidado con las palabras que digo y sobre todo a no juzgar. Es un ejercicio maravilloso en esta época en la que muchos piensan que tienen la respuesta a todo. Entonces Manuel quizás nos deja el saber que no tenemos respuesta a todo. Que tenemos que respetar lo que otros piensan, sienten, lo que a otros les duele. Manuel tiene todo aparentemente pero no puede ser feliz y siente que ya no puede más y que todo se acabó”.

J: “Necesitamos trabajar la empatía. Necesitamos trabajar el acercamiento entre las personas sin juzgarlas y eso es un aprendizaje muy lindo que tiene la obra”.

¿Qué rescatan de este teatro virtual que ha surgido en medio de la pandemia?

K: “Solo puedo estar agradecida. Nos hemos adaptado a esta situación y lo que la vida nos brinda ahora es tecnología y eso es lo interesante, el poder compartir el arte, la literatura. Imagínate pasar esta (la pandemia) sin la posibilidad de internet, yo creo que sería muchísimo más difícil. El teatro como lo conocemos jamás va a morir y creo que el arte es el gran alimento del alma que nos va a sostener y nos hace mejor personas. Por lo menos ese es mi deseo”.

J: “Creo que este es un teatro más democrático porque pueden acceder más personas. Los límites desaparecen y ahora podemos conectar con gente que de no existir este formato no sería posible hacerlo.”

DATO

“Se acerca” se presenta este sábado 5 y domingo 6 de septiembre a las 9:00 p.m. en la plataforma TEVI Live

Entrada General: S/.20.00 nuevos soles

Entradas a la venta a través de TEVI (LINK AQUÍ)

PUEDE INTERESARTE