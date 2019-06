Vivo x el Rock 2019: The Strokes tocará en el Perú por primera vez

El festival de música más importante del país vuelve y lo hace con fuerza. Cumpliendo con los pedidos de miles de seguidores del evento, The Strokes, la agrupación liderada por Julian Casablancas, será la banda ‘headliner’ de la edición 2019 del “Vivo x el Rock”



Tras años de negociación, los intérpretes de “Last nite” y “You only live once”, vendrán al Perú para cantar en el “Vivo x el Rock” el próximo 23 de noviembre, en una fecha que fue cambiada por la organización del festival para adaptarse a lo que The Strokes requería, de acuerdo a su agenda.

La agrupación neoyorquina integrada por Julian Casablancas (voz), Nick Valensi (guitarra), Albert Hammond, Jr. (guitarra), Fabrizio Moretti (batería) y Nikolai Fraiture (bajo), tocará por primera vez en nuestro país. Con 5 álbumes de estudio lanzados hasta el momento, incluido su potente debut “Is This It” (2001), la banda traerá también las canciones de su último EP “Future Present Past” (2016). Además, Casablancas y compañía vendrán a Sudamérica solo para esta presentación en Perú. Con esto los organizadores esperan captar más público del extranjero, en busca de la internacionalización que tanto quiere lograr el “Vivo x el Rock”.



De los artistas extranjeros que están contratados ya -y que se irán anunciando progresivamente- ninguno ha estado en alguna de las 10 ediciones anteriores del festival, afirma César Ramos, productor del “Vivo x el rock”.

SALTO DE CALIDAD



​Cuatro escenarios formarán parte de la edición 2019 del festival, que vuelve a la universidad San Marcos. El estadio, que actualmente se encuentra destinado a los Panamericanos Lima 2019, podrá ser utilizado luego para shows de este tipo. Para esta edición del festival, se espera utilizar un área mucho más amplia del terreno que ocupa la casa de estudios, con el fin de distribuir mejor los escenarios, destinar zonas de reposo, de comida (foodtrucks y bares incluidos) y otros tipos de activaciones para los asistentes.



Para esta edición se realizó una etapa de venta de entradas ‘early bird’, que contó con un lote de aproximadamente 6 mil boletos. Este 20 de junio arrancará una nueva etapa de la venta de entradas en Teleticket, con un valor de S/. 169. Se espera que para agosto esté anunciado todo el cartel de bandas que formará parte del festival.

“La gente se va a quedar muy sorprendida con el ‘line up’ que tenemos listo. Habrá más de 50 bandas”.



LOS DESAFÍOS



​Para esta edición del “Vivo x el Rock”, hubo un cambio de fecha obligado por el cambio de gestión en Lima Metropolitana (el festival tenía previsto hacerse en mayo en el Circuito Mágico del Agua). Además, la no existencia de áreas para este tipo de festivales, con accesos adecuados, para un aforo de más de 50 mil personas, hace que sea complicada la selección de un lugar para el evento. Allí apareció San Marcos.



Otra batalla que el VxeR tiene que ganar constantemente, es la de superar o complacer las expectativas de su público. Por ejemplo, año a año se realiza una encuesta en la que la gente vota y opina qué artista le gustaría ver en la siguiente edición. Así se llegó a The Strokes, pero, como afirma César Ramos, productor del evento, “The Strokes es un ‘bandón’, pero no necesariamente le tiene que gustar a todo el mundo. El festival, al ser el más masivo del país, es el más expuesto. Esto hace que la buena onda sea bastante, pero también la mala. En 2013, nuestros ‘headliners’ eran Mar de Copas, Libido y Amen. Ahora, seis años después, nuestra banda principal es The Strokes”.

LA ESCENA FESTIVALERA



El “Vivo x el Rock” tendrá su edición número 11 este año. En anteriores ocasiones, artistas como The Cranberries, Korn, Deftones, Sum 41, Los Fabulosos Cadillacs, Residente y el DJ Alan Walker han pasado por el evento. Pero a diferencia de otros festivales que se han hecho en el Perú, este se sostiene en el tiempo.



“Juntos en Concierto” es otro festival que ha llegado a las diez ediciones. Pero su cartel de artistas es usualmente formado por artistas latinos como Gilberto Santa Rosa, Daddy Yankee, Marc Anthony, Carlos Vives, Romeo Santos, J Balvin, entre otros. El Cosquín Rock (formato nacido en Argentina) tiene una ausencia de casi dos años en el Perú y nada hace indicar que puedan volver pronto, luego de su primera y única edición en octubre del 2017. El “Ciudad Rock” tuvo dos ediciones en el Monumental (Iggy Pop, Hombres G y Café Tacvba pasaron por este).