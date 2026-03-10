Basta con echar un vistazo a la estelar nómina de equipos en los octavos de final de la Liga de Campeones esta semana para encontrar a muchos de los aristócratas superricos del fútbol europeo: Real Madrid, Liverpool, Barcelona, Bayern Múnich, Paris Saint-Germain, Manchester City…

Y luego está Bodø/Glimt.

Este club sencillo y modesto, de un pueblo pesquero de unos 55.000 habitantes en el norte de Noruega, en realidad no debería estar codeándose con los grandes clubes de Europa.

Pues lo está — y no solo eso: les está ganando a todos.

Una racha de cuatro victorias tiene a Bodø/Glimt en la fase de eliminación directa de la principal competición de clubes de Europa: 3-1 en casa ante el Man City, 2-1 de visitante frente al Atlético de Madrid, y luego triunfos como local y como visitante sobre el Inter de Milán — subcampeón la temporada pasada— en los repechajes disputados durante la pretemporada del fútbol noruego.

Lo siguiente es el campeón portugués Sporting de Lisboa, en el partido de ida de los octavos de final el miércoles.

Esto es lo que hay que saber sobre el diminuto club que está protagonizando la historia que hace sentir bien de esta —o de cualquier— campaña de la Liga de Campeones:

Bodø queda muy al norte

Bodø está situada por encima del Círculo Polar Ártico, a más de 1.000 kilómetros (620 millas) al norte de la capital noruega, Oslo. Enclavada a lo largo de la costa occidental, frente al mar de Noruega, está más al norte de lo que jamás había estado antes la principal competición de clubes del fútbol.

El pueblo —que tiene su propio aeropuerto— cuenta con menos de una hora de luz solar durante sus días más cortos, lo que significa que los jugadores toman suplementos para combatir la falta de sol.

Puede hacer un frío intenso y soplar mucho viento en los largos inviernos, pero los locales ya han pasado el más reciente. La temperatura prevista para el saque inicial ante Sporting es de 3 grados Celsius (37 Fahrenheit).

Fuera del fútbol, Bodø ganó cierta notoriedad en 2024 cuando fue nombrada “Capital Europea de la Cultura”.

Un estadio diminuto y su cancha de plástico

El estadio Aspmyra de Bodø/Glimt tiene una capacidad de alrededor de 8.000 espectadores, y difícilmente fue construido para albergar grandes partidos en la principal competición de clubes de Europa.

Se está construyendo un nuevo estadio —el Arctic Arena, con 10.000 asientos— en las afueras del pueblo, pero tampoco es mucho más grande.

A la sensación pintoresca del Aspmyra se suma el hecho de que tiene un campo artificial, criticado por algunos en el fútbol por la manera en que el balón rueda y bota en comparación con el césped.

La UEFA permite el uso de canchas artificiales aprobadas hasta e incluidas las semifinales de sus competiciones.

Un expiloto de combate trae el éxito tardío a Bodø/Glimt

Fundado en 1916, Bodø/Glimt tuvo que esperar más de un siglo para coronarse campeón noruego por primera vez, y el cambio de suerte tuvo mucho que ver con la contratación de un expiloto de combate.

El equipo acababa de descender a la segunda división de Noruega —subrayando su condición de “club ascensor”, como se le llama en Noruega por subir y bajar entre las dos principales categorías— cuando a Bjørn Mannsverk se le pidió a comienzos de 2017 que se incorporara al cuerpo técnico como “coach mental”.

Mannsverk había desarrollado técnicas para su escuadrón antes de misiones de bombardeo en Libia, y llevó a Bodø/Glimt una filosofía y una cultura que hicieron que los jugadores hablaran abiertamente de sus sentimientos, cambiaran sus actitudes y rutinas sobre aspectos como la preparación y la nutrición, y eliminaran el estigma en torno al entrenamiento mental.

Los jugadores y el entrenador Kjetil Knutsen adoptaron plenamente los métodos de Mannsverk —por ejemplo, tener un grupo rotativo de capitanes para compartir las tareas de liderazgo y reunirse en círculo después de encajar un gol para comentar lo ocurrido y mantener la solidaridad—, y eso ha ayudado al equipo a crecer.

Bodø/Glimt ganó su primer título de liga noruega en 2020 y conquistó tres de los cinco siguientes, terminando subcampeón el año pasado. El éxito del equipo se trasladó a la competición continental al alcanzar las semifinales de la Liga Europa la temporada pasada —perdiendo ante el Tottenham en una eliminatoria a doble partido— y luego se clasificó por primera vez para la Champions League.

Este no es un equipo de estrellas

Bodø/Glimt no está financiado por un jeque de Oriente Medio ni por inversión privada estadounidense, así que su plantilla, armada a bajo costo, está compuesta en gran medida por jugadores poco conocidos de Noruega y Dinamarca.

En la convocatoria más reciente de Noruega, solo dos jugadores de Bodø/Glimt fueron citados.

Su delantero estrella es Kasper Høgh, un danés de 25 años que nunca ha jugado con su selección. Su otro atacante titular es Jens Petter Hauge, quien regresó a Bodø/Glimt en 2024 —cuatro años después de marcharse al AC Milan, pero sin lograr consolidarse.

Bajo las órdenes de Knutsen, que llegó en 2018 y ha sido el artífice del ascenso del equipo, Bodø/Glimt no es solo un aguerrido tapado que se encierra atrás y defiende. Es un equipo ofensivo, de alta intensidad y con juego fluido que, por ejemplo, superó al Man City cuando el conjunto de Pep Guardiola visitó el estadio Aspmyra.

Los ingresos se disparan, pero siguen siendo pequeños frente a los gigantes de Europa

En 2017, Bodø/Glimt tenía alrededor de 40 empleados y un presupuesto de 4,2 millones de euros (5 millones de dólares).

El año pasado, los ingresos del club fueron de 80 millones de euros (93 millones de dólares), impulsados por haber obtenido más de 26 millones de euros (30 millones de dólares) en la Liga Europa y luego por las ganancias de la Liga de Campeones. Compárese con el Real Madrid, cuyos ingresos en 2025 superaron los 1.000 millones de euros, según Deloitte.

El club prevé un presupuesto de 50 millones de euros (58 millones de dólares) en 2026, aunque esa cifra aumentará cuanto más lejos llegue el equipo en la Champions League.

¿A quién enfrentaría Bodø/Glimt después?

Si Bodø/Glimt escribe más historia y supera al Sporting, se mediría en cuartos de final con Arsenal, líder de la Liga Premier, o con Bayer Leverkusen, campeón alemán de la temporada 2023-24.