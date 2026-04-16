La clonación de una cuenta de WhatsApp se ha transformado en una de las amenazas más frecuentes en el entorno digital actual. Los ciberdelincuentes perfeccionan cada día sus métodos para vulnerar la seguridad de millones de usuarios, aprovechando tanto fallas técnicas como el desconocimiento o la confianza de las víctimas. Este fenómeno no solo afecta la privacidad de los usuarios, sino que además expone a sus contactos, familiares y amigos a fraudes y estafas realizadas bajo su identidad, lo que multiplica el impacto del ataque.

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Cómo logran los ciberdelincuentes clonar una cuenta de WhatsApp

El proceso inicia casi siempre con la obtención del número de teléfono de la víctima. Los atacantes pueden conseguir estos datos mediante filtraciones, redes sociales o incluso comprando bases de datos en mercados ilegales. Una vez que tienen el número, instalan WhatsApp en otro dispositivo e intentan registrar la cuenta como si fueran el usuario legítimo.

El siguiente paso es clave: obtener el código de verificación, un PIN de seis dígitos que la aplicación envía por SMS. Aquí entra en juego la ingeniería social. Los delincuentes contactan a la víctima con excusas creíbles y logran que comparta ese código sin sospechar. Pueden hacerse pasar por soporte técnico, un amigo o una institución confiable para generar urgencia o confianza.

Protege tu cuenta de WhatsApp para evitar fraudes a tus familiares. | Crédito: IMAGO

En muchos casos, la víctima recibe mensajes sobre supuestos problemas con su cuenta, solicitudes de verificación o incluso premios. Sin darse cuenta, al compartir el código, está entregando el acceso total. Una vez que el atacante lo introduce en su dispositivo, toma control de la cuenta, accede a conversaciones, archivos y suplanta la identidad del usuario.

Qué buscan los delincuentes al clonar WhatsApp

El objetivo principal es aprovechar la red de contactos de la víctima. Desde la cuenta clonada, los estafadores suelen enviar mensajes a familiares y amigos solicitando dinero con excusas urgentes.

También pueden buscar información personal, fotos, videos o mensajes privados para extorsionar, cometer fraudes o vender esos datos en mercados ilegales. El daño no solo es económico: puede afectar la reputación personal y profesional, e incluso poner en riesgo a otras personas cercanas.

Cómo saber si tu cuenta ha sido clonada

Detectar el problema a tiempo puede marcar la diferencia. Algunas señales de alerta son:

No puedes acceder a tu cuenta de WhatsApp

a tu cuenta de WhatsApp Aparecen conversaciones o contactos desconocidos

Cambios en tu foto de perfil o estado que no hiciste

o estado que no hiciste Recibes códigos de verificación sin haberlos solicitado

Además, la aplicación permite revisar en qué dispositivos está activa tu cuenta. Si detectas uno desconocido, debes cerrarlo de inmediato. Perder el acceso de forma repentina es una señal clara de que alguien más tomó el control.

WhatsApp puede ser vulnerado si no activas la verificación en dos pasos. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Cómo evitar la clonación de WhatsApp

La mejor defensa es la prevención. WhatsApp ofrece herramientas que ayudan a proteger tu cuenta, y la más importante es la verificación en dos pasos.

Esta función añade una capa extra de seguridad: no basta con el código SMS, también se necesita un PIN de seis dígitos que solo tú conoces. Activarla es sencillo: ve a configuración, entra en “Cuenta” y luego en “Verificación en dos pasos”.

Algunos consejos clave para mantenerte protegido:

Elige un PIN difícil de adivinar (evita fechas o números simples)

de adivinar (evita fechas o números simples) Nunca compartas el código de verificación ni tu PIN

de verificación ni tu PIN Limita la visibilidad de tu foto de perfil solo a tus contactos

solo a tus contactos Desactiva la vista previa de SMS en la pantalla de bloqueo

en la pantalla de bloqueo Mantén tu teléfono siempre bajo control y protegido con contraseña

En un mundo donde los fraudes digitales son cada vez más comunes, proteger tu cuenta no es solo una decisión personal, sino una forma de cuidar también a quienes te rodean.

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