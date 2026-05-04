Una tarde de marzo, la inteligencia artificial detectó algo parecido a humo en la transmisión de una cámara del Bosque Nacional Coconino de Arizona. Analistas humanos verificaron que no se trataba de una nube ni de polvo, y luego alertaron al servicio forestal y a la empresa eléctrica.

Una de las decenas de cámaras con IA instaladas para la empresa Arizona Public Service detectó señales tempranas de lo que llegó a conocerse como el incendio Diamond Fire. Los bomberos se apresuraron al lugar y contuvieron el fuego antes de que superara las 2,8 hectáreas (7 acres).

Mientras el calor récord y la falta de nieve aumentan la preocupación por incendios forestales, estados de todo el Oeste están incorporando IA a su caja de herramientas de detección de incendios, apostando por la tecnología para ayudar a salvar vidas y propiedades.

Arizona Public Service cuenta con casi 40 cámaras activas de detección de humo con IA y planea tener 71 para finales del verano, y la agencia estatal de incendios ha desplegado siete propias. Otra empresa de servicios públicos, Xcel Energy en Colorado, ha instalado 126 y pretende tener cámaras en siete de los ocho estados a los que presta servicio para finales de año.

“Una detección más temprana significa que podemos desplegar aeronaves y personal y mantener esos incendios lo más pequeños posible”, declaró John Truett, responsable de gestión de incendios del Departamento de Silvicultura y Gestión de Incendios de Arizona.

La IA puede poner sus ojos donde no hay ojos humanos

ALERTCalifornia es una red de unas 1.240 cámaras habilitadas con IA en todo California que funciona de manera similar al sistema de Arizona.

La intervención humana limita el riesgo de falsos positivos y entrena a la tecnología para que sea más precisa, explicó Neal Driscoll, profesor de geología y geofísica de la Universidad de California en San Diego y fundador de ALERTCalifornia.

“La IA aplicada por las cámaras está siendo más eficiente que las llamadas al 911”, indicó Driscoll.

En Arizona, California y otros lugares, la tecnología se utiliza sobre todo en zonas de alto riesgo con poca población, rurales o remotas, donde un incendio podría no ser detectado rápidamente por ojos humanos.

“Son precisamente esos lugares desde donde casi nunca recibimos llamadas al 911; es extremadamente útil tener esa IA vigilando esa cámara”, señaló Brent Pascua, jefe de batallón del Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California, o Cal Fire. “En muchos casos, hemos iniciado una respuesta incluso antes de que se llamara al 911, y en algunos casos, de hecho, iniciamos una respuesta, fuimos allí, apagamos el incendio sin ni siquiera recibir una llamada al 911”.

La tecnología surgió como respuesta al empeoramiento de los incendios

Pano AI, cuya tecnología combina transmisiones de cámaras de alta definición, datos satelitales y monitoreo con IA, ha visto crecer el interés por sus cámaras desde su lanzamiento en 2020. Se han desplegado en Australia, Canadá y 17 estados de Estados Unidos, incluidos Oregon, Washington y Texas. Entre sus clientes hay operaciones forestales, agencias gubernamentales y empresas de servicios públicos, incluida Arizona Public Service.

La empresa indicó que el año pasado su tecnología detectó 725 incendios forestales en Estados Unidos.

“En muchas de estas situaciones, escuchamos que las cámaras les dieron a los bomberos una gran ventaja y les permitieron apagar fuegos que de otro modo podrían haberse ampliado a cientos, si no miles, de acres”, apuntó Arvind Satyam, cofundador y director comercial de la compañía.

Cindy Kobold, meteoróloga de Arizona Public Service, sostuvo que la tecnología les avisa, en promedio, unos 45 minutos antes que la primera llamada al 911.

Satyam afirmó que el desarrollo de la tecnología estuvo impulsado por la falta de soluciones robustas para combatir el empeoramiento de los incendios forestales. El cambio climático —provocado por la quema de petróleo, gas y carbón— está calentando el planeta y alimentando condiciones secas que potencian los incendios, haciendo que ardan más calientes, más rápido y con mayor frecuencia. La tecnología ayuda a los bomberos a responder de forma segura y eficaz mientras protegen a las comunidades y la infraestructura, indicó.

Desafíos y limitaciones

Uno de los mayores obstáculos para su implementación es el costo; Pano AI, por ejemplo, cobra alrededor de 50.000 dólares anuales por cámara. El costo también incluye análisis del riesgo de incendio y un centro de inteligencia 24/7.

Las falsas alarmas representan un desafío, que puede ser costoso en términos de tiempo y atención, señaló Patrick Roberts, investigador principal del grupo de investigación sin fines de lucro RAND, quien recientemente terminó un proyecto sobre acelerar la innovación en la gestión de incendios forestales.

Y cuando la IA detecta con precisión un incendio, no les indica a las partes interesadas cuál es el mejor curso de acción.

“¿Envías ayuda de inmediato? ¿Monitoreas? ¿Deberías preocuparte? ¿A dónde envías ayuda? ¿Evacúas a la gente? Todo esto todavía requiere personal y sistemas de apoyo”, planteó Roberts.

En zonas muy pobladas, la gente suele detectar y reportar incendios con bastante rapidez, y la tecnología no es tan útil cuando fenómenos meteorológicos extremos, como vientos con fuerza de huracán, intensifican y desplazan rápidamente las llamas, como ocurrió en Los Ángeles el año pasado.

Pascua afirma que la tecnología complementa el trabajo de Cal Fire.

“A medida que el incendio se mueve y cambia, ahí es donde entra el factor humano y decide qué tácticas son las mejores para combatirlo. La IA solo puede hacer tanto”, explicó Pascua. ”Solo proporciona esa información en tiempo real con la que podemos tomar mejores decisiones en el terreno”.

La asistencia de la IA para combatir incendios no se limita a la detección

Roberts manifestó que la IA también puede emplearse para identificar los mejores lugares donde ralear la vegetación y realizar quemas de baja intensidad, e incluso para monitorear la calidad del aire en busca de señales de humo, igual que el sensor de monóxido de carbono de una casa, pero “1.000 veces más sensible”.

En la Universidad George Mason, en Virginia, el profesor Chaowei “Phil” Yang trabaja con investigadores de la Universidad Estatal de California en Los Ángeles, la ciudad de Los Ángeles y el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA para crear un sistema que pronostique dónde arderá un incendio y qué comunidades serán las más afectadas por la contaminación del humo.

La idea es proporcionar a las agencias mapas en tiempo real para que puedan tomar decisiones rápidas sobre evacuaciones, cierres de escuelas y carreteras, y emitir alertas tempranas sobre la calidad del aire. Yang calculó que la tecnología estará operativa en tres años.

“El uso de la IA para combatir incendios forestales ya no es algo puramente especulativo, es algo que ya está sucediendo” y su uso no hará más que crecer, expresó Roberts.

“El futuro es IA en todas partes”, añadió, “y se irán borrando los límites entre la detección humana de incendios forestales y la detección con inteligencia artificial, así como están borrando los límites en otros aspectos de nuestra vida”.