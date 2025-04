¿Apareció un nuevo asistente de inteligencia artificial en tu WhatsApp? La función de IA de Meta se está desplegando en diferentes países de Europa, generando reacciones y preocupación por la privacidad de los datos. Lo más preocupante es que es casi difícil desactivarlo. Si contar con esta opción en tu mensajería instantánea te preocupa, has venido al lugar adecuado. Te explicamos si es posible desactivarlo por qué es conveniente deshacerte del nuevo círculo azul.

Las capacidades de Meta AI en la aplicación WhatsApp varían según la región; las solicitudes de imágenes actualmente son posibles en algunos países. (Foto: Meta) ×

El riesgo: ¿Cuánto puede ver Meta? ¿Puede leer mis mensajes?

Meta enfatiza que los mensajes personales con amigos y familiares están cifrados de extremo a extremo, el estándar de seguridad que garantiza que nadie pueda leer tus mensajes, ni siquiera los de WhatsApp. Si hablas con Meta AI, esta no vinculará la información de tu cuenta personal con Facebook, Instagram ni ninguna otra aplicación, según las preguntas frecuentes de WhatsApp.

Mientras tanto, Meta dice que hace que cualquier chat con IA sea visualmente distinto, por lo que queda claro que son diferentes a los chats personales. No puede leer sus mensajes directamente debido al cifrado de extremo a extremo, pero puede acceder a los metadatos: información sobre con quién se comunica, cuándo y durante cuánto tiempo, dice Kristian Torode, fundador y director de Crystaline.

Al mismo tiempo, al interactuar con Meta AI, esta no está protegida por cifrado de extremo a extremo, y los datos pueden almacenarse, analizarse y utilizarse para entrenar los modelos de Meta. “Cualquier mensaje que se comparte con Meta AI se comparte, en la práctica, con los servidores de Meta. Esto abre un nuevo vector de exposición”, afirma.

Por lo tanto, aunque sus mensajes personales puedan estar cifrados, su intención, comportamiento e interacciones de IA son muy visibles para Meta, advierte.

El misterioso botón de acceso directo de Meta AI se encuentra en la esquina inferior derecha de la sección de chats. Meta AI. (Foto: Meta / Future) ×

¿Se puede desactivar Meta AI?

Para los usuarios de Estados Unidos, Meta AI existe desde 2023, y ahora se está desplegando globalmente. Si vives en Europa, puede que te sorprenda ver que el chatbot de Meta AI ha aparecido recientemente en tu WhatsApp. Y no, no has activado la función por error: Meta ha decidido activarla para todo el mundo. Este es el comienzo del despliegue de IA de Meta, y pronto sus otras apps - Instagram, Facebook y Messenger - también incluirán funciones de IA.

Actualmente no hay forma de desactivar la IA en WhatsApp, pero hay otras opciones que puedes tener en cuenta y que te permitirán enviar mensajes a tus amigos y seres queridos con mayor privacidad y sin funciones de IA.

¿Por qué, a veces, aparece un círculo azul en WhatsApp?

El círculo azul que apareció recientemente en WhatsApp, Facebook e Instagram marca el lanzamiento de la integración de Meta AI en la plataforma. Esto indica que los usuarios ahora pueden interactuar con el asistente de inteligencia artificial de Meta directamente en la app, según Alan Jones, CEO y cofundador de YEO Messaging.