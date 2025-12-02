SAN FRANCISCO.- El director general de OpenAI, Sam Altman, activó un “código rojo” para que los empleados mejoren su producto estrella, ChatGPT, y retrasen otros desarrollos de productos, informó The Wall Street Journal. El periódico reportó que Altman envió un memorando interno al personal el lunes, indicando que se necesitaba más trabajo para mejorar la velocidad, la fiabilidad y las características de personalización del chatbot de inteligencia artificial.

Esta semana se cumplen tres años desde que OpenAI lanzó ChatGPT, lo que ayudó a despertar una fascinación global y un auge comercial en la tecnología de inteligencia artificial generativa, dando a la startup con sede en San Francisco una ventaja inicial. Sin embargo, la empresa enfrenta una competencia creciente con rivales, incluyendo a Google, que el mes pasado lanzó Gemini tres, la última versión de su propio asistente de IA.

OpenAI no comentó al respecto el martes. El medio de noticias tecnológicas The Information también informó sobre el memorando.

Este otoño, Altman informó que ChatGPT tenía más de 800 millones de usuarios semanales. Pero la empresa, valorada en 500.000 millones de dólares, no genera ganancias y tiene comprometidos más de 1 billón de dólares en obligaciones financieras con proveedores de computación en la nube y fabricantes de chips de los que depende para hacer funcionar sus sistemas de IA.

El riesgo de que OpenAI no genere suficiente dinero para cumplir con las expectativas de patrocinadores como Oracle y Nvidia ha amplificado las preocupaciones de los inversores sobre una burbuja de IA.

Nick Turley, vicepresidente de OpenAI y jefe de ChatGPT, publicó en redes sociales el lunes que la búsqueda en línea es una de las mayores áreas de oportunidad del producto, ya que la empresa se centra en hacer que ChatGPT sea más capaz y “aún más intuitivo y personal”.

OpenAI genera ingresos a partir de suscripciones premium a ChatGPT, pero la mayoría de los usuarios acceden a la versión gratuita. OpenAI introdujo su propio navegador web, Atlas, en octubre, en un intento de competir con Chrome de Google a medida que más usuarios de internet dependen de la IA para responder a sus preguntas. Sin embargo, OpenAI aún no ha intentado vender anuncios en ChatGPT, que es como Google gana dinero con su negocio de búsqueda dominante.

El memorando de Altman decía que la empresa estaba retrasando el trabajo en publicidad, agentes de IA para salud y compras, y un asistente personal llamado Pulse, según el Journal.