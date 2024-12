¿Temes que tu celular se quede sin WhatsApp? Pues no estás solo. A partir de 2025, la famosa aplicación de mensajería dejará de funcionar en varios modelos de teléfonos, y muchos usuarios podrían verse afectados. Si tu dispositivo ya tiene algunos años o no cuenta con las actualizaciones necesarias, es posible que te quedes fuera. Aquí te mostraré la lista completa de los dispositivos afectados para que puedas prepararte.

Algunos celulares se quedarán sin WhatsApp porque los modelos más viejos no pueden soportar las actualizaciones necesarias para que la app funcione bien. Además, muchos de estos dispositivos ya no recibirán más actualizaciones de software, lo que hace imposible que la app siga funcionando correctamente.

Celulares que se quedarán sin Whatsapp en 2025

Ahora mismo, WhatsApp funciona en iPhones con iOS 12 o versiones más nuevas, siendo iOS 18 la más reciente. Pero a partir de mayo, los iPhones con versiones anteriores a iOS 15.1 ya no podrán usar la app. Esto también afecta a los que intenten acceder con versiones beta más viejas. Entre los dispositivos afectados están:

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Estos dispositivos, lanzados entre 2013 y 2014, solo pueden actualizarse hasta iOS 12.5.7, lo que los hace incompatibles con WhatsApp. La medida afectará tanto a quienes usan la versión estándar de la app como a los que emplean WhatsApp Business.

Por qué WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares

WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares porque la app necesita usar tecnología más avanzada para seguir funcionando bien. A medida que van agregando nuevas funciones y mejorando la seguridad, los teléfonos más viejos no pueden soportar esas actualizaciones. Además, muchos de estos dispositivos ya no reciben actualizaciones de su sistema operativo, por lo que la app no podrá seguir funcionando de manera correcta. Todo esto es para garantizar que los usuarios tengan una experiencia más segura y fluida.