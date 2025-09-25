¿Alguna vez has leído un mensaje en WhatsApp, pensaste “lo respondo más tarde” y luego simplemente lo olvidaste? A mí también me pasa. Hasta ahora, la única opción rápida era marcar la conversación como no leída, pero ese truco termina siendo un caos: basta con ver el número de chats acumulados para darse cuenta de que no siempre funciona.

Consciente de este problema, WhatsApp está estrenando una herramienta que promete ser la solución definitiva: los recordatorios personalizados para mensajes específicos.

Cómo funcionan los nuevos recordatorios de WhatsApp

La idea es sencilla pero muy útil. Con esta función podrás elegir un mensaje concreto dentro de cualquier chat y pedirle a la aplicación que te lo recuerde después. El proceso es el siguiente:

Mantén presionado el mensaje que quieres recordar. Selecciona la opción “Recuérdame”. Define en cuánto tiempo deseas recibir la notificación: 2 horas, 8 horas, 24 horas o un tiempo totalmente personalizado.

Cuando llegue el momento, WhatsApp enviará una notificación similar a la de un nuevo mensaje, que te llevará directamente al texto que habías marcado.

La función de WhatsApp ya está disponible en iOS y pronto llegará a más usuarios. | Crédito: WaBetaInfo

Además de los mensajes, los recordatorios también se pueden usar en situaciones más prácticas, como un recordatorio para una encuesta dentro de un grupo. Así, puedes recibir la alerta cuando quieras revisar los resultados y ver qué opción ganó.

Desde finales de 2024, WhatsApp ya contaba con un sistema de recordatorios, pero funcionaba de otra manera: simplemente avisaba si había chats o estados sin revisar. La gran diferencia es que ahora el usuario tiene control total sobre qué mensaje recordar y cuándo, lo que convierte a esta novedad en una herramienta mucho más potente y personalizada.

WhatsApp permite programar alertas para no olvidar responder o revisar un chat. | Crédito: Freepik

Disponibilidad

Por ahora, los recordatorios de mensajes están llegando primero a los usuarios de iOS con la versión 25.25.74 de la aplicación. En las próximas semanas se expandirá a todos los iPhone, y después será el turno de los usuarios de Android, aunque todavía no hay una fecha confirmada.

