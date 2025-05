Un grano que no desaparece podría no ser tan inofensivo como parece. Así lo advierte el Dr. Daniel Sugai, dermatólogo formado en Harvard, quien asegura que algunas imperfecciones en la piel podrían ser señales tempranas de cáncer.

Según Sugai, si tienes un grano o mancha que no se va después de cuatro semanas, es momento de acudir a un especialista. “Si tienes un grano que no desaparece en cuatro semanas, consulta a tu dermatólogo”, dijo el profesional en un video publicado en TikTok.

Otro signo de alerta, explicó, es si esa mancha empieza a sangrar fácilmente. “Otra queja que escucho decir a los pacientes es que: ‘Me acabo de lavar la cara y hay una mancha que sigue sangrando y hace este ciclo de costra sangrante’”, dijo.

“Si tienes una mancha que no se está curando del todo o es muy frágil con un trauma leve, como lavarte la cara, definitivamente consulta a tu dermatólogo”, agregó.

Si una mancha en la piel empieza a sangrar fácilmente, es importante buscar atención médica.

Ambos síntomas podrían indicar la presencia de un carcinoma de células basales (BCC, por sus siglas en inglés), que es el tipo de cáncer de piel más común. “Los diagnostico todos los días y, de hecho, los trato quirúrgicamente todos los días”, señaló Sugai.

Este tipo de cáncer puede presentarse de distintas formas: una espinilla que no sana, una protuberancia brillante del color de la piel, una lesión blanca o cerosa, una mancha plana y escamosa, o incluso una lesión de tonos oscuros como negro, marrón o azul.

En personas de piel más oscura, suele presentarse como una zona hiperpigmentada con algo de enrojecimiento. “Por lo general, está hiperpigmentada con algo de rojo mezclado, y con el tiempo, comenzará a ser una placa erosionada que sangrará fácilmente”, explicó.

Sugai insistió en la importancia de protegerse del sol desde una edad temprana, ya que eso influye directamente en la salud de la piel a futuro. “Tener esas quemaduras solares a una edad temprana definitivamente afectará qué tan saludable es su ADN más adelante en la vida”, señaló.

Según el Dr. Daniel Sugai, si tienes un grano o mancha que no se va después de cuatro semanas, es momento de acudir a un especialista.

Incluso si no empezaste a cuidarte desde joven, el experto asegura que aún estás a tiempo.

“Si comienzas tarde en el juego de los protectores solares, nunca es demasiado tarde”, aconsejó. “Siga usando su protector solar porque no queremos abrumar nuestra piel con mutaciones de ADN que son inducidas por el sol”.

Aunque los carcinomas de células basales aparecen con mayor frecuencia en zonas expuestas al sol como la cara, el cuello, los brazos o la cabeza, eso no significa que no puedan desarrollarse en otras partes del cuerpo.

“También se puede contraer cáncer de piel donde no brilla el sol, sí, como alrededor de la vulva o el pene”, explicó la Dra. Fatima Fahs, dermatóloga certificada de Michigan, en conversación con el New York Post. “Aunque pueda sonar vergonzoso, si hay una nueva ‘espinilla’ o llaga que no se cura, vale la pena ir a ver a un médico”.

Una mancha o grano en la piel pueden ser síntomas de varias condiciones, desde leves y temporales hasta problemas más serios que requieren atención médica.

La Dra. Fahs también llamó la atención sobre otras zonas que muchas veces se descuidan, como las manos y las uñas.

“Las nuevas rayas o crecimientos oscuros dentro y alrededor de las uñas también se deben evaluar siempre”, dijo. “El melanoma del lecho ungueal es posible y puede ser más mortal”.

Por eso, tanto Fahs como Sugai recomiendan hacerse una revisión de la piel al menos una vez al año, o con más frecuencia si tienes factores de riesgo.

Lo que debes saber sobre el cáncer de piel

Según Mayo Clinic, el cáncer de piel es el crecimiento anormal de células cutáneas que suele desarrollarse en la piel expuesta al sol; sin embargo, también puede ocurrir en áreas de la piel que normalmente no están expuestas a la luz solar. Los tres tipos principales de cáncer de piel son el carcinoma de células basales, el carcinoma de células escamosas y el melanoma. El melanoma es el tipo más agresivo y, aunque menos común que los otros dos, puede ser mortal si no se trata a tiempo.

Los factores de riesgo para el cáncer de piel incluyen la exposición excesiva a la radiación ultravioleta (UV) del sol o de las camas de bronceado, tener piel clara, antecedentes de quemaduras solares, antecedentes familiares de cáncer de piel, lunares numerosos o atípicos y un sistema inmunitario debilitado. Las recomendaciones incluyen usar protector solar, evitar la exposición solar durante las horas pico, usar ropa protectora, sombreros y gafas de sol, y evitar las camas de bronceado.

El diagnóstico y tratamiento del cáncer de piel varían según el tipo, el tamaño, la profundidad y la ubicación del cáncer. Las opciones de tratamiento pueden incluir extirpación quirúrgica, crioterapia (congelación), terapia con láser, cremas medicinales, radioterapia y, para casos más avanzados, terapia dirigida o inmunoterapia. La detección temprana es clave para un tratamiento exitoso, por lo que se recomienda revisar la piel regularmente y consultar a un médico ante