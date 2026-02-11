El actor James Van Der Beek, mundialmente reconocido por su papel protagónico en Dawson’s Creek, falleció a los 48 años tras una valiente batalla contra un cáncer colorrectal en etapa 3. Su esposa, Kimberly Van Der Beek, confirmó la noticia a través de sus redes sociales, destacando que el actor enfrentó sus últimos días con fe y serenidad, rodeado del amor de su familia en su hogar de Texas.

“Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana”, escribió Kimberly en Instagram. “Enfrentó sus últimos días con coraje, fe y gracia. Hay mucho que compartir con respecto a sus deseos, amor por la humanidad y lo sagrado del tiempo. Esos días llegarán. Por ahora pedimos privacidad pacífica mientras lloramos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo”.

Según la revista People, Van Der Beek fue diagnosticado en agosto de 2023 tras una colonoscopia de rutina, motivada por cambios sutiles en sus hábitos intestinales que inicialmente atribuyó a su dieta. A pesar de mantener un estilo de vida saludable, el actor decidió enfocarse por completo en su salud y en sus seis hijos, a quienes consideraba su mayor bendición.

Su esposa, Kimberly Van Der Beek, confirmó la noticia a través de sus redes sociales. (Foto: @vanderjames / Instagram)

Durante su tratamiento, James utilizó las redes sociales para concientizar sobre la importancia de la detección temprana, llegando incluso a participar en The Real Full Monty, programa especial de televisión con fines benéficos.

Antes de su partida, el actor reflexionó sobre su enfermedad como un “redireccionamiento de vida”, agradeciendo el apoyo incondicional de sus fans y dejando proyectos póstumos como la serie Overcompensating y la precuela de Legally Blonde, Elle.

Van Der Beek fue diagnosticado tras una colonoscopia de rutina, motivada por cambios sutiles en sus hábitos intestinales que inicialmente atribuyó a su dieta. (Foto: @vanderjames / Instagram)

Más allá de la enfermedad, su legado en las pantallas fue bastante variado, yendo desde el drama adolescente más puro hasta la comedia negra. A continuación, un repaso por los trabajos que definieron su carrera y lo convirtieron en un ícono juvenil.

10 papeles que inmortalizaron la carrera de James Van Der Beek

Dawson Leery en Dawson’s Creek: Fue el papel que lo convirtió en un ícono a finales de los 90. Al interpretar al soñador joven cineasta, Van Der Beek definió las reglas del drama adolescente moderno, logrando que toda una generación conectara con su sensibilidad y sus dilemas existenciales.

Fue el papel que lo convirtió en un ícono a finales de los 90. Al interpretar al soñador joven cineasta, Van Der Beek definió las reglas del drama adolescente moderno, logrando que toda una generación conectara con su sensibilidad y sus dilemas existenciales. Jonathon “Mox” Moxon en Varsity Blues: Representó su exitoso salto a la pantalla grande como protagonista. En esta cinta, demostró su capacidad para liderar un éxito de taquilla interpretando a un quarterback suplente que se rebela contra la presión del fútbol escolar, convirtiendo su frase “I don’t want your life” en un grito de guerra generacional.

Representó su exitoso salto a la pantalla grande como protagonista. En esta cinta, demostró su capacidad para liderar un éxito de taquilla interpretando a un quarterback suplente que se rebela contra la presión del fútbol escolar, convirtiendo su frase “I don’t want your life” en un grito de guerra generacional. Sean Bateman en The Rules of Attraction: En una de sus actuaciones más arriesgadas, James rompió su imagen de “chico bueno”. Bajo la dirección de Roger Avary, dio vida a un universitario oscuro y traficante de drogas, demostrando un rango actoral profundo que sorprendió a la crítica.

En una de sus actuaciones más arriesgadas, James rompió su imagen de “chico bueno”. Bajo la dirección de Roger Avary, dio vida a un universitario oscuro y traficante de drogas, demostrando un rango actoral profundo que sorprendió a la crítica. Él mismo en Don’t Trust the B---- in Apartment 23: James interpretó una versión ficticia, egocéntrica y absurda de sí mismo. Esta parodia de Hollywood le permitió burlarse de su propia fama y del estigma de Dawson, ganándose el respeto de una nueva audiencia que aplaudió su autocrítica.

James interpretó una versión ficticia, egocéntrica y absurda de sí mismo. Esta parodia de Hollywood le permitió burlarse de su propia fama y del estigma de Dawson, ganándose el respeto de una nueva audiencia que aplaudió su autocrítica. Matt Bromley en Pose: Interpretó a un ejecutivo adinerado, arrogante y sin escrúpulos que trabaja en la Torre Trump en el Nueva York de los años 80. Representa la cara del “éxito” corporativo de esa época, un hombre que lo tiene todo, pero que vive una vida de excesos y secretos.

Interpretó a un ejecutivo adinerado, arrogante y sin escrúpulos que trabaja en la Torre Trump en el Nueva York de los años 80. Representa la cara del “éxito” corporativo de esa época, un hombre que lo tiene todo, pero que vive una vida de excesos y secretos. Elijah Mundo en CSI: Cyber: En este papel, el actor exploró el género de acción. Como agente especial del FBI, Van Der Beek mostró una faceta mucho más física y madura, alejándose de los roles juveniles de sus inicios.

En este papel, el actor exploró el género de acción. Como agente especial del FBI, Van Der Beek mostró una faceta mucho más física y madura, alejándose de los roles juveniles de sus inicios. Simon en How I Met Your Mother: Su aparición como el primer novio de Robin Sparkles en Canadá es uno de los momentos más queridos por los fans de la comedia. Interpretó a un hombre estancado en el pasado, entregando algunas de las escenas más divertidas de la serie.

Su aparición como el primer novio de Robin Sparkles en Canadá es uno de los momentos más queridos por los fans de la comedia. Interpretó a un hombre estancado en el pasado, entregando algunas de las escenas más divertidas de la serie. Voz de Pazu en Castle in the Sky: Prestó su voz para el protagonista masculino en el redoblaje al inglés producido por Disney del clásico de Studio Ghibli. Su interpretación ayudó a acercar la magia de Hayao Miyazaki a la audiencia occidental, capturando la valentía y el corazón del joven minero.

Prestó su voz para el protagonista masculino en el redoblaje al inglés producido por Disney del clásico de Studio Ghibli. Su interpretación ayudó a acercar la magia de Hayao Miyazaki a la audiencia occidental, capturando la valentía y el corazón del joven minero. Participación en Dancing with the Stars: Aunque no fue un personaje de ficción, su paso por el reality en 2019 fue clave para su carrera reciente. Mostró carisma, disciplina física y una vulnerabilidad que volvió a enamorar al público.

Aunque no fue un personaje de ficción, su paso por el reality en 2019 fue clave para su carrera reciente. Mostró carisma, disciplina física y una vulnerabilidad que volvió a enamorar al público. Diplo en What Would Diplo Do?: En esta serie satírica, James no solo fue el protagonista, sino también el creador y productor ejecutivo. Al interpretar una versión caricaturizada del famoso DJ, demostró madurez creativa y un dominio del humor absurdo que consolidó su estatus como actor de culto.

