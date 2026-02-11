James Van Der Beek dejó de existir a los 48 años, el 11 de febrero de 2026. Su familia confirmó su deceso. Aquí cuando el actor llegó a la 71.ª edición de los Premios Emmy en el Microsoft Theatre de Los Ángeles el 22 de septiembre de 2019 (Foto: Valerie Macon / AFP)
James Van Der Beek dejó de existir a los 48 años, el 11 de febrero de 2026. Su familia confirmó su deceso. Aquí cuando el actor llegó a la 71.ª edición de los Premios Emmy en el Microsoft Theatre de Los Ángeles el 22 de septiembre de 2019 (Foto: Valerie Macon / AFP)
Judith Vicente
Judith Vicente

Este miércoles 11 de febrero de 2026, se apagó la vida de James Van Der Beek a los 48 años. La noticia de la muerte del actor, que conquistó a los televidentes de “Dawson’s Creek”, fue dada a conocer primero por TMZ tras obtener datos del Departamento Forense del condado de Travis. Poco después, su familia ratificó la lamentable noticia. Debido a que la estrella de la serie dramática de los años 90 deja un vacío profundo en el mundo del entretenimiento, así como en sus millones de fanáticos, te damos a conocer cuáles fueron las causas de su fallecimiento.

Antes, te damos a conocer el mensaje que publicó su familia en la cuenta de Instagram del actor: “Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Afrontó sus últimos días con valentía, fe y dignidad. Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo. Ese momento llegará. Por ahora, pedimos privacidad y tranquilidad mientras lloramos la pérdida de nuestro querido esposo, padre, hijo, hermano y amigo”.

¿DE QUÉ MURIÓ JAMES VAN DER BEEK?

Aunque no se precisó la causa de su muerte, se sabe que a James Van Der Beek le habían diagnosticado cáncer colorrectal en etapa 3 a principios de noviembre de 2024. “He estado lidiando con esto de manera privada hasta ahora, recibiendo tratamiento y enfocándome más que nunca en mi salud general. Por favor, sepan que mi familia y yo apreciamos profundamente todo el amor y apoyo”, escribió el actor en una publicación de Instagram, el 3 de noviembre de 2024.

Tras dar a conocer la enfermedad que padecía, no dudó en documentar su experiencia viviendo con el cáncer. Para ello, recurrió a Instagram, donde rendía homenaje a su esposa e hijos por el apoyo incondicional que le brindaban.

¿Qué significa tener cáncer colorrectal en etapa 3?

El cáncer colorrectal en etapa 3 es un cáncer de colon o recto que se ha extendido a los ganglios linfáticos cercanos, pero todavía no se ha ido a órganos lejanos como el hígado o los pulmones.

En otras palabras, etapa 3 significa que el tumor empezó en el revestimiento interno del colon o recto y ha crecido hacia capas más profundas de la pared intestinal. Si bien hay células cancerosas en ganglios linfáticos cercanos, no se observan metástasis a distancia, precisa .

Noticia en desarrollo…

Periodista. Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP). Más de diez años de experiencia en periodismo. Actualmente se desempeña como redactora del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio.

