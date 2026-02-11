Este miércoles 11 de febrero de 2026, se apagó la vida de James Van Der Beek a los 48 años. La noticia de la muerte del actor, que conquistó a los televidentes de “Dawson’s Creek”, fue dada a conocer primero por TMZ tras obtener datos del Departamento Forense del condado de Travis. Poco después, su familia ratificó la lamentable noticia. Debido a que la estrella de la serie dramática de los años 90 deja un vacío profundo en el mundo del entretenimiento, así como en sus millones de fanáticos, te damos a conocer cuáles fueron las causas de su fallecimiento.

Antes, te damos a conocer el mensaje que publicó su familia en la cuenta de Instagram del actor: “Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Afrontó sus últimos días con valentía, fe y dignidad. Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo. Ese momento llegará. Por ahora, pedimos privacidad y tranquilidad mientras lloramos la pérdida de nuestro querido esposo, padre, hijo, hermano y amigo”.

¿DE QUÉ MURIÓ JAMES VAN DER BEEK?

Aunque no se precisó la causa de su muerte, se sabe que a James Van Der Beek le habían diagnosticado cáncer colorrectal en etapa 3 a principios de noviembre de 2024. “He estado lidiando con esto de manera privada hasta ahora, recibiendo tratamiento y enfocándome más que nunca en mi salud general. Por favor, sepan que mi familia y yo apreciamos profundamente todo el amor y apoyo”, escribió el actor en una publicación de Instagram, el 3 de noviembre de 2024.

Tras dar a conocer la enfermedad que padecía, no dudó en documentar su experiencia viviendo con el cáncer. Para ello, recurrió a Instagram, donde rendía homenaje a su esposa e hijos por el apoyo incondicional que le brindaban.

¿Qué significa tener cáncer colorrectal en etapa 3?

El cáncer colorrectal en etapa 3 es un cáncer de colon o recto que se ha extendido a los ganglios linfáticos cercanos, pero todavía no se ha ido a órganos lejanos como el hígado o los pulmones.

En otras palabras, etapa 3 significa que el tumor empezó en el revestimiento interno del colon o recto y ha crecido hacia capas más profundas de la pared intestinal. Si bien hay células cancerosas en ganglios linfáticos cercanos, no se observan metástasis a distancia, precisa Mayo Clinic.

Noticia en desarrollo…