En la última edición de los Premios Emmy 2025, Stephen Colbert no solo celebró un nuevo triunfo para “The Late Show”, sino que también se detuvo a recordar a alguien cuya ausencia pesaba en la sala. En medio de su discurso, el presentador dedicó unas palabras a Amy Cole, su asistente y compañera de confianza durante más de 16 años. Un gesto sencillo, pero cargado de emoción, que convirtió un momento de gloria profesional en un homenaje íntimo y profundamente humano.

¿QUIÉN FUE AMY COLE Y DE QUÉ MURIÓ?

Amy Cole no era una figura visible para el gran público, pero en los pasillos de la televisión estadounidense su nombre era sinónimo de entrega, lealtad y talento silencioso.

Nacida en 1970, dedicó gran parte de su vida profesional a acompañar a Colbert en distintos proyectos: desde “The Colbert Report” en Comedy Central, hasta “Stephen Colbert Presents Tooning Out the News” y, por supuesto, “The Late Show with Stephen Colbert”. Para el equipo, no era solo una asistente ejecutiva, sino un pilar que mantenía todo en marcha.

Amy Cole murió en 2024 y anteriormente fue honrado con una tarjeta conmemorativa en la serie nocturna (Foto: The Late Show with Stephen Colbert)

Su trayectoria junto a Colbert fue más que una relación laboral; se trataba de una complicidad construida con años de confianza y respeto. Según testimonios recogidos en su obituario, trabajar al lado de Stephen le dio a Amy un propósito claro y la oportunidad de brillar en aquello que más disfrutaba: ser una compañera excepcional de equipo. Esa entrega diaria convirtió a Cole en alguien “adorada por toda su familia de trabajo en Late Show”, como señalaron quienes convivieron con ella.

Lamentablemente, la vida de Amy Cole se vio interrumpida en marzo de 2024, cuando falleció a los 53 años tras una breve pero devastadora enfermedad. Según Deadline, padecía cáncer, un diagnóstico que apenas dejó tiempo para prepararse frente a la despedida. La noticia conmovió profundamente a la industria, especialmente a quienes habían compartido con ella no solo jornadas de grabación, sino también momentos de vida.

Al aceptar el trofeo a la mejor serie de entrevistas en los Premios Emmy 2025 , el presentador nocturno reconoció a Amy Cole (Foto: AFP)

LA REACCIÓN DE SU EQUIPO NO SE HIZO ESPERAR

En uno de los episodios de “The Late Show”, el programa cerró con una tarjeta conmemorativa en pantalla: “Dedicada a nuestra querida amiga Amy Cole, 1970-2024”. Fue un gesto sencillo, pero suficiente para arrancar lágrimas a quienes entendían lo mucho que ella representaba detrás de cámaras. Meses después, su recuerdo volvió a aparecer en el segmento “In Memoriam” de los Premios Emmy a las Artes Creativas de 2024.

Jake Plunkett, director y productor del “Late Show”, plasmó el sentimiento colectivo con una frase que resonó en redes sociales: “No hay palabras para describir la enorme pérdida que Amy Cole representa para este mundo. Al diablo con el cáncer”. Una declaración breve, directa, y cargada de impotencia, que resumía lo que todos sentían: la injusticia de perder demasiado pronto a alguien indispensable.

El propio Colbert se encargó de mantener viva la memoria de Amy. Al recibir su Emmy en 2025, mencionó que ella “debería estar aquí esta noche”, dejando en claro que, aunque su presencia física faltaba, su huella seguía siendo parte de cada logro. Y en medio de un discurso que también incluyó a su esposa Evelyn y a sus tres hijos, Colbert dejó un mensaje que parecía inspirado en pérdidas como esta: la certeza de que solo cuando algo amenaza con irse, comprendemos cuánto lo amamos.

