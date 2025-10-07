Hace unas semanas, Cardi B fue noticia no solo por anunciar que está esperando su cuarto bebé (el primero junto a su pareja Stefon Diggs), sino también por revelar por qué se volvería a casar tras su separación de Offset (el padre de sus primeros tres hijos: Wave Set, Kulture Kiari y Blossom Belle). Ahora vuelve a ser tema de conversación porque dio a conocer el mensaje de ánimo que recibió de Shakira en medio de su separación del mismo hombre con quien se casó en 2017.

Resulta que la artista estadounidense conversó con Jay Shetty en el pódcast ‘On Purpose’, y ahí abordó el tema del proceso de curación emocional por el que pasó a raíz de la ruptura. Tengamos en cuenta que ella estuvo casada durante 7 años.

“Mi corazón tenía que decir: ‘Ya está’”

“Me sentí más fuerte a los 22, 23, 24 años. Fue entonces cuando me sentí más fuerte. Y era como si estuviera viviendo en un poder. Y así es como me siento ahora. Siento que estoy viviendo en un poder. Me tomó meses para que el corazón dijera: ‘Ya está’. En lugar de mi boca y mi cerebro, mi corazón tenía que decir: ‘Ya está’. Porque podías decirlo y actuar, pero incluso si actuabas, si no has terminado, no has terminado”, aseguró Cardi B, cuyo nombre real es Belcalis Almánzar.

Cardi B es una rapera, cantante, actriz y empresaria estadounidense. (Foto: Michael Tran / AFP) / MICHAEL TRAN

Tras ello, mencionó que la vida le permitió colaborar con Shakira en 2023 con la canción ‘Puntería’, aproximadamente un año después de que la cantante colombiana se separara de su pareja de muchos años, Gerard Piqué, y un año antes de que Cardi B solicitara el divorcio por última vez (antes lo había hecho en 2020).

Shakira es una cantante, compositora, productora, bailarina, multinstrumentista, empresaria y actriz colombiana. (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP) / ALFREDO ESTRELLA

“Me costó llorar”

“Pensé: ‘¿Cómo demonios superaste esto?’. Y ella me respondió: ‘Va a pasar’. Y yo le respondí: ‘Nunca pasará’. Y pasó. Me costó llorar. Me costó pensar, pensar mucho. Pero aquí estoy, cariño, aquí estoy y soy más fuerte que nunca”, recalcó. “Me encanta escuchar eso”, comentó después Jay Shetty. Si te interesa ver la entrevista completa, aquí te dejo el video de la misma.

