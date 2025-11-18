Han pasado tres décadas desde la trágica muerte de Selena Quintanilla y nuevos documentos oficiales vuelven a poner su caso en el centro de la atención.

Esta semana, se dio a conocer un informe de autopsia actualizado que detalla nuevamente lo ocurrido el día en que la estrella del Tex-Mex perdió la vida.

En el reporte, obtenido por Us Weekly y elaborado por la Oficina del Médico Forense del Condado de Nueces en Texas, se reafirma que la artista murió tras ser atacada por Yolanda Saldívar, su entonces amiga y administradora del club de fans. Las autoridades ratificaron que la muerte de la joven de 23 años fue clasificada como homicidio.

El forense Lloyd White explicó en el documento: “Es mi opinión que Selena Quintanilla Pérez, una mujer de 23 años, llegó a su muerte como resultado de una hemorragia interna y externa exanguinante, en otras palabras, un sangrado masivo, debido a una herida de bala perforante del tórax”.

El reporte confirma que este único disparo fue suficiente para provocar la pérdida fatal de sangre.

El reporte oficial clasifica el caso como homicidio y describe el daño causado por el disparo que atravesó su tórax. (Foto: Polygram Filmed Entertainment / Netflix)

Selena fue herida el 31 de marzo de 1995, en un motel Days Inn de Corpus Christi, Texas. El disparo ocurrió durante un encuentro en el que la cantante exigía documentos financieros faltantes. La bala entró por la espalda, atravesando costillas y parte del pulmón, para salir por la parte superior del pecho.

El caso volvió a captar atención debido al estreno del documental de Netflix “Selena y Los Dinos: A Family’s Legacy”, que incluye imágenes inéditas y entrevistas con familiares de la artista.

La producción fue lanzada para conmemorar los 30 años de su asesinato, ofreciendo aspectos desconocidos sobre su vida y su legado musical.

El documental también repasa la relación previa entre Selena y Saldívar. Esta última había comenzado como fan antes de ganarse la confianza de la familia Quintanilla; sin embargo, a inicios de 1995 se descubrieron irregularidades financieras en el club de fans y en la boutique de la cantante, lo que llevó a la ruptura definitiva entre ambas partes.

Poco antes del crimen, Saldívar compró un revólver que más tarde usaría durante el encuentro fatal.

La información reaparece mientras Netflix estrena un documental con material inédito sobre la cantante. (Foto: Polygram Filmed Entertainment / Netflix)

Tras ser herida, Selena logró llegar a la recepción del motel pidiendo ayuda, mientras Saldívar la perseguía. La cantante fue trasladada al Corpus Christi Memorial Hospital, donde murió a la 1:05 p.m.

Saldívar, por su parte, se atrincheró en su camioneta durante casi diez horas antes de entregarse. Luego fue acusada de asesinato en primer grado, declarada culpable y sentenciada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional.

Hoy, a los 64 años, permanece en prisión en Gatesville, Texas, después de que su solicitud de libertad condicional fuera rechazada a inicios de 2025.

Yolanda Saldívar, responsable del asesinato, continúa cumpliendo cadena perpetua en Texas. (Foto: AP)

De qué trata ‘Selena y Los Dinos: A Family’s Legacy’

El documental Selena y Los Dinos: A Family’s Legacy es una producción de Netflix que celebra la vida de Selena Quintanilla-Pérez, la “Reina del Tex-Mex”, y la banda que formó con sus hermanos, Los Dinos.

La cinta ofrece una perspectiva íntima y auténtica al contar con la colaboración directa de la familia Quintanilla. Sus hermanos, Suzette y A.B., junto con sus padres, aportan testimonios sobre el crecimiento de la artista.

La pieza central del documental es el uso de material de archivo inédito y exclusivo proveniente de la “Bóveda” familiar, un extenso archivo de videos caseros, grabaciones y fotografías que documentan los inicios de la banda.

