Kirsten Dunst confesó que, a lo largo de su carrera, prácticamente todos han pronunciado mal su nombre, por lo que explicó cuál es la forma correcta de hacerlo. La actriz, de 43 años, comentó que esto ocurre con frecuencia, especialmente en los países del Reino Unido.

Aunque aclaró que no culpa a nadie, reconoció que a lo largo de los años ha respondido a todo tipo de variaciones como “criss-ten” o “ker-stin”.

En un video de Town and Country publicado en TikTok, la actriz dijo: “Todo el mundo se equivoca con mi nombre, así que me rindo. No me importa… No culpo a la gente. En Inglaterra, por ejemplo, no lo dicen bien. En el último rodaje, todos lo decían mal. Había personas suecas y de Hungría. Simplemente te rindes”.

La actriz aclaró que la forma correcta de decirlo es “Keer-sten” y bromeó diciendo que, al final, “quién se preocupa”. (Foto: @townandcountrymagazine / TikTok) / PA - PA Images

Kirsten aclaró que la forma correcta de pronunciar su nombre es “Keer-sten”; sin embargo, bromeó diciendo: “Pero, de nuevo, ¿a quién le importa? Está bien”.

La revelación generó reacciones entre los fans, que comentaron frases como: “Una vez que explicó cómo se pronunciaba, nunca lo olvidé. Dijo que era K-ir ‘ear’ e hizo un gesto hacia su oreja”, “Como alguien cuyo nombre siempre pronuncian mal, ya contesto a cualquier cosa”, y “Omg, pensé que era Ker-stin toda mi vida”. Otros añadieron: “Soy Kirsten y me siento identificada”, y “Ella es la razón por la que todos pronuncian mal mi nombre”.

La actriz también recordó que en el set de la trilogía Spider-Man de Sam Raimi tenía un apodo que le molestaba. “Era una broma, pero en Spider-Man a veces me llamaban ‘girly-girl’ por el walkie-talkie. Nunca dije nada… Como, no me llamen así”, contó en una entrevista con Marie Claire.

Dunst también recordó que en el rodaje de Spider-Man la llamaban “girly-girl”, algo que le incomodaba, pero nunca comentó por temor a las reacciones de la época. (Foto: Thomas SAMSON / AFP) / THOMAS SAMSON

Dunst reflexionó que, si hubiese sido después del movimiento MeToo, probablemente habría dicho algo: “Antes no decías nada. Simplemente lo aceptabas”.

Por último, la actriz habló sobre la pausa de dos años que tomó en su carrera luego de protagonizar The Power of the Dog en 2021. Comentó que estaba cansada de que solo le ofrecieran papeles de “madres tristes”.

“Cada papel que me ofrecían era de madre triste. Eso ha sido difícil para mí… porque necesito alimentarme a mí misma. Lo más difícil es ser madre y sentir que no tienes nada para ti. Eso le pasa a todas las madres, no solo a mí. Definitivamente hay menos buenos papeles para mujeres de mi edad”, afirmó.

La actriz explicó que se tomó un descanso de dos años en su carrera porque solo le ofrecían papeles de “madre triste”, lo que le resultaba frustrante. (Foto: A24)

Lo que debes saber sobre Kirsten Dunst

Kirsten Dunst es una actriz con una notable trayectoria en el cine. En 2011, fue galardonada con el premio a la Mejor Actriz en el Festival de Cannes por su papel en Melancolía. En 2022, recibió una nominación al Premio Óscar y al Globo de Oro como Mejor Actriz de Reparto por su trabajo en El poder del perro.

Entre sus películas más destacadas se encuentran su papel revelación en Entrevista con el vampiro (1994), que le valió una nominación al Globo de Oro, y su participación en la exitosa trilogía de Spider-Man (2002-2007) como Mary Jane Watson. También es reconocida por sus colaboraciones con la directora Sofia Coppola en Las vírgenes suicidas (1999) y María Antonieta (2006).

Otras películas importantes en su filmografía incluyen Jumanji (1995), Eterno resplandor de una mente sin recuerdos (2004), Figuras ocultas (2016) y la reciente Guerra Civil (2024), en la que interpreta a una fotoperiodista.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí