El actor Dave Coulier, conocido por su papel de Joey Gladstone en la popular serie “Full House”, reveló recientemente que ha sido diagnosticado con linfoma no Hodgkin en etapa 3. La noticia fue compartida en una emotiva entrevista con la revista People el miércoles 13 de noviembre de 2024, en la que el famoso actor, de 65 años, habló abiertamente sobre su diagnóstico y el proceso de tratamiento al que se enfrenta, el cual, como es lógico, no es nada sencillo, tanto física como mentalmente.

El diagnóstico llegó después de que Coulier experimentara una inflamación grave de sus ganglios linfáticos, provocada por una infección en las vías respiratorias superiores. En un principio, creyó que se trataba de un simple resfriado, pero la situación empeoró cuando una de las áreas afectadas creció hasta el tamaño de una pelota de golf. En cuanto los médicos realizaron una tomografía computarizada y una biopsia, confirmaron el diagnóstico de linfoma no Hodgkin, un cáncer que afecta al sistema linfático.

En palabras del propio Coulier: “Tres días después, mis médicos me llamaron y me dijeron: ‘Ojalá tuviéramos mejores noticias para ti, pero tienes linfoma no Hodgkin, se llama linfoma de células B y es muy agresivo’”. Esa enfermedad es una forma de cáncer que afecta los linfocitos, un tipo de glóbulo blanco involucrado en la respuesta inmunológica. Según la Clínica Mayo, este cáncer se caracteriza por un crecimiento anormal de estos linfocitos, lo que puede resultar en tumores en distintas partes del cuerpo.

Dave Coulier como Joey Gladstone en la serie "Full House" (Foto: ABC)

TRATAMIENTO Y PRONÓSTICO DE DAVE COULIER

A pesar del shock inicial, Coulier ha mostrado una actitud positiva en su lucha contra el cáncer. Tras someterse a su primera ronda de quimioterapia, el actor indicó que su tasa de recuperación había mejorado considerablemente. “Pasé de tener una tasa de recuperación baja a un rango del 90 por ciento después de que una prueba de médula ósea resultó negativa”, afirmó.

El actor ha tenido que someterse a varias cirugías, y está comprometido con seguir su tratamiento hasta febrero de 2025. Según comentó en su entrevista, si todo sigue según lo planeado, debería alcanzar la remisión total para ese momento. “Estoy enfocado en el futuro”, dijo Coulier, quien también habló sobre la importancia de mantener una mentalidad positiva.

Además de las dificultades físicas, ha tomado decisiones conscientes para enfrentar su lucha, como afeitarse la cabeza, lo que fue un acto simbólico de aceptar la situación. “Esa fue realmente una decisión consciente de enfrentar esto de frente y quiero que la gente sepa que es mi vida. No voy a intentar ocultar nada. Prefiero hablar de ello y abrir el debate e inspirar a la gente”, expresó en su podcast Full House Rewind.

APOYO FAMILIAR Y EMOCIONAL

En medio de su tratamiento, ha encontrado apoyo en su esposa, Melissa Bring, y en su familia. La presencia de su hijo Luc, quien espera su primer hijo, le ha dado fuerzas adicionales. Coulier compartió con People que la noticia de su diagnóstico afectó profundamente a su compañera, pero él se comprometió a ser fuerte no solo por su propio bienestar, sino también por ella y todos sus seres queridos: “Vi cómo esas palabras afectaron a [Melissa] y pensé: ‘¿Sabes qué? Voy a ser fuerte durante todo esto, no solo por mí, sino que voy a ser fuerte por ella’”.

A pesar de los efectos secundarios de la quimioterapia, como náuseas y mareos, Coulier se esfuerza por mantener una vida activa y positiva. En una aparición reciente en el programa “Today”, recordó que hubo días en los que se sintió lleno de energía, gracias a los esteroides. “Ayer patiné con algunos amigos aquí en Detroit. Simplemente salimos a patinar y lanzamos discos, y fue maravilloso simplemente estar allí haciendo algo que me encanta”, compartió.

UN MENSAJE PARA LOS FANS

A lo largo de su lucha contra el cáncer, Coulier ha seguido alentando a sus seguidores a cuidarse y estar atentos a su salud. “Hay mucho por lo que vivir”, dijo, haciendo un llamado a la prevención. “Y si eso significa hablar con sus médicos o hacerse una mamografía o un examen de mamas o una colonoscopia, realmente puede suponer un gran cambio en su vida”, concluyó, recordando la importancia de la detección temprana.

Dave Coulier continúa su tratamiento con esperanza y optimismo, demostrando que, a pesar de los desafíos de la enfermedad, su actitud positiva y el apoyo de sus seres queridos lo mantienen fuerte en su lucha.