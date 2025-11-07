En septiembre de este año te conté que Sydney Sweeney reveló que vivió un sueño y una pesadilla grabando ‘Christy’. Ahora te informo que la actriz nuevamente ha hablado sobre dicha cinta, pero esta vez para indicar cómo ha cambiado su forma de ser tras interpretar a Christy Martin.

Por si no estabas enterado(a), la artista de 28 años fue entrevistada recientemente por People. En aquel diálogo, reconoció que su papel en el mencionado filme, que cuenta la historia de la leyenda del boxeo de la vida real, Christy Martin, tuvo un impacto físico y emocional en ella.

“Siento que tengo su fuego dentro de mí”

“Siento que he absorbido un poco de la fuerza de Christy”, aseguró. “Siento que tengo su fuego dentro de mí y algo de lucha dentro de mí”, agregó, antes de señalar con una sonrisa que ahora tiene “un gancho de izquierda terrible”.

Sydney Sweeney es una actriz, modelo y productora estadounidense. (Foto: VALERIE MACON / AFP) / VALERIE MACON

“Estoy lista para atacar en cualquier momento”, precisó después Sydney Sweeney, quien reconoció en la entrevista que, cuando se enteró de la historia de Christy Martin, supo que debía esforzarse al máximo para que todos la conocieran.

“Es tan inspiradora”

“Me quedé completamente sorprendida de no saber quién era Christy. Cuando leí el guion por primera vez, casi me sentí mal por no haber oído hablar de la historia de Christy porque pensé: ‘Todo el mundo necesita saber quién es’. Es tan inspiradora y su historia resonará y significará mucho para muchísimas personas. Pensé: ‘Necesito asegurarme de ser parte de hacer que la próxima generación sepa quién es y la tenga como modelo a seguir”, recalcó.

Sydney Sweeney nació el 12 de setiembre de 1997 en Spokane, Washington, Estados Unidos. (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP) / HENRY NICHOLLS

Sydney Sweeney tuvo que entrenar muy duro para poder ‘dar vida’ a la reconocida deportista. Además, se vio obligada a seguir una dieta estricta. Todo eso le permitió aumentar 30 libras. Al final, su esfuerzo valió la pena, ya que hizo un trabajo excelente en la película.

“El boxeo fue un desafío en sí mismo, pero fue muy divertido”, recordó la actriz. “No quería salir del ring. Fue una maravilla. Nos golpeábamos. Hubo narices sangrantes. Tuve una conmoción cerebral. Christy gritaba en la esquina lo que debía hacer a continuación. Ella decía: ‘¡Golpéala con la izquierda!’. Sentí que estaba en una pelea real”, sentenció.

Películas destacadas de Sydney Sweeney

‘Once Upon a Time in Hollywood’ (2019)

‘Big Time Adolescence’ (2019)

‘Under the Silver Lake’ (2018)

‘Nocturne’ (2020)

‘The Voyeurs’ (2021)

‘Reality’ (2023)

‘Immaculate’ (2024)

‘Madame Web’ (2024)

‘Americana’ (2023)

‘Anyone but You’ (2023)

‘Christy’ (2025)

