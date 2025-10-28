Sydney Sweeney habló abiertamente sobre su vínculo con Glen Powell, a quien describió como alguien con quien tiene una conexión “hermosa”, dejando claro una vez más que entre ellos no existe ningún romance.

La actriz contó a Variety que ambos se tienen un gran cariño, respeto y admiración mutua. “Glen y yo genuinamente nos preocupamos el uno por el otro y tenemos amor y respeto mutuo”, dijo.

Sweeney, quien protagonizó con Powell la comedia romántica ‘Anyone But You’ en 2023, elogió su tiempo compartido con él.

“Me encanta estar con él. Y creo que la gente simplemente vio una pareja realmente hermosa”, expresó, destacando que el vínculo entre ambos es auténtico, aunque no romántico.

Sydney Sweeney aseguró que tiene una relación de profundo respeto y amistad con Glen Powell, pero negó cualquier romance entre ellos. (Foto: @sydney_sweeney / Instagram)

Durante la entrevista, la actriz de 28 años también habló sobre los rumores de romance que surgieron durante la promoción de la película, aclarando que toda la controversia no fue creada de manera intencional.

“Honestamente, la prensa lo hizo sola. No hubo ninguna intención de aprovecharlo”, explicó. “Incluso si solo estábamos parados uno al lado del otro, ya decían: ‘¡Están a dos pulgadas de distancia!’”.

Además, Sweeney reveló que estaría dispuesta a protagonizar una secuela junto a Powell. Afirmó que ambos aceptarían de inmediato si la idea y el guion son los adecuados. “Siempre estamos abiertos a eso”, afirmó.

En 2023, la química que mostraron en pantalla hizo que muchos fanáticos especularan que estaban involucrados sentimentalmente, a pesar de que Sweeney estaba comprometida con su ahora expareja Jonathan Davino. Powell, por su parte, mantenía una relación con Gigi Paris. Por aquel entonces, la ruptura de estos últimos durante el rodaje alimentó aún más los rumores.

Gigi Paris, exnovia de Powell, declaró que se sintió muy afectada por la situación y criticó al actor por no aclarar públicamente los rumores. (Foto: VALERIE MACON / AFP) / VALERIE MACON

Sweeney negó en repetidas ocasiones cualquier romance y confesó a Variety ese mismo año lo difícil que fue enfrentar las acusaciones.

“A veces siento que me golpean con eso”, dijo. “Es difícil quedarse sentada y mirar, sin poder defenderte”.

Por otro lado, Gigi Paris habló públicamente sobre su separación y cómo los rumores afectaron su decisión de terminar la relación.

Tras las declaraciones de su expareja, Powell se limitó a decir que cada persona tiene su propia versión de los hechos. (Foto: VALERIE MACON / AFP) / VALERIE MACON

Durante su participación en el podcast ‘Too Much’, dijo que se sentía “destrozada” por los comentarios sobre una supuesta relación entre Powell y Sweeney.

“Podía fingir que estaba de acuerdo con todo y dejar que todos se preguntaran ‘¿están juntos? ¿no lo están?’... O podía decir ‘no, en realidad no estoy de acuerdo con esto, y me voy’”, explicó.

Paris también criticó a Powell por no aclarar públicamente que nunca le fue infiel. Ante estas declaraciones, Powell respondió en una entrevista con GQ que “cada quien siempre va a tener su propia versión de las cosas, y ella tiene derecho a eso”.

De qué trata ‘Anyone But You’

“Anyone But You” es una comedia romántica que sigue a Bea y Ben, quienes pasan de tener química a una aversión total después de que su primera cita termina mal debido a un malentendido.

El destino los reúne meses después para una boda donde ambos son invitados y su hostilidad amenaza con arruinar el evento.

Para mantener la paz, Bea y Ben idean un plan: fingir ser una pareja feliz; sin embargo, mientras intentan convencer a los demás de su falso romance, la cercanía hace que ambos se sientan atraídos como en un inicio.

