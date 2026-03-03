El 2026 ha sido un año en el que varios famosos y celebridades nos dejaron, dejando un vacío profundo en el mundo del entretenimiento y la cultura popular. Desde actores consagrados hasta figuras emergentes, estas celebridades no solo conquistaron nuestros corazones con su talento, sino que también marcaron generaciones con sus trabajos en cine, televisión, música y más. Recordar a estos famosos nos permite celebrar sus logros, revivir sus momentos más icónicos y reconocer la huella imborrable que dejaron en la vida de millones de admiradores.

Scott Adams

Scott Adams. | Crédito: Art of Charm / Dilbert

Edad: 68 años

Fecha de fallecimiento: 13 de enero de 2026

Conocido principalmente por ser el creador de la famosa tira cómica Dilbert, lanzada en 1989, que satiriza el mundo corporativo y la vida en oficinas con un humor inteligente y sarcástico.

Catherine O’Hara

Catherine O'Hara. | Crédito: Michael Tran / AFP

Edad: 71 años

Fecha de fallecimiento: 30 de enero de 2026

Conocida por sus papeles en Home Alone, Beetlejuice y la serie Schitt’s Creek, donde consolidó su prestigio como actriz de comedia.

James Van Der Beek

James Van Der Beek. | Crédito: VALERIE MACON / AFP

Edad: 48 años

Fecha de fallecimiento: 11 de febrero de 2026

Conocido por interpretar a Dawson Leery en Dawson’s Creek y a Elijah Mundo en CSI: Cyber.

Robert Duvall

Robert Duvall. | Crédito: Geoff Robins / AFP

Edad: 95 años

Fecha de fallecimiento: 15 de febrero de 2026

Conocido por su papel de Tom Hagen en The Godfather, y consolidó su prestigio con actuaciones en películas como Apocalypse Now, donde interpretó al teniente coronel Kilgore, y Tender Mercies, filme por el que ganó el Premio Óscar como Mejor Actor.

Tom Noonan

Tom Noonan. | Crédito: GIUSEPPE CACACE / AFP

Edad: 74 años

Fecha de fallecimiento: 18 de febrero de 2026

Conocido por interpretar a Cain en la película RoboCop 2, a Francis Dolarhyde en la película Manhunter y a The Ripper en Last Action Hero.

Eric Dane

Erick Dane. | Crédito: VALERIE MACON / AFP

Edad: 53 años

Fecha de fallecimiento: 19 de febrero de 2026

Conocido por haber interpretado a Mark Sloan en la serie Grey’s Anatomy, a Cal Jacobs en la serie Euphoria y al Capitán Tom Chandler en The Last Ship.

Robert Carradine

Robert Carradine. | Crédito: Michael Tran / AFP

Edad: 71 años

Fecha de fallecimiento: 23 de febrero de 2026

Conocido por interpretar a Sam McGuire en la serie de Disney Channel Lizzie McGuire (2001-2004) y por su papel icónico como Lewis Skolnick, el “rey de los nerds”, en la franquicia ochentera La venganza de los nerds.

