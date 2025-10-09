Toda la comunidad hispana en Estados Unidos ha tenido un 8 de octubre sentimental a causa del despido de Myrka Dellanos de Telemundo y más cuando inició “La mesa caliente”, el programa en el que había estado trabajando como conductora. Al encender el televisor muchos vieron a Giselle Blondet dar inicio al espacio televisivo con un tono serio, dejando claro que no se trataba de una noticia cualquiera. Lo que estaba por decir era importante. Con palabras elegidas con cuidado, anunció que Myrka Dellanos, una de las figuras más reconocidas del canal, ya no formaría parte del canal, tal y como se había filtrado horas antes.

La salida de Myrka no solo sorprendió a la audiencia, sino también a muchos dentro de la industria, que no esperaban un cambio tan abrupto. Sobre todo, porque ella era uno de los rostros principales desde el lanzamiento de “La Mesa Caliente” en Telemundo. Pero lo más llamativo fue que fuera la propia Giselle quien diera la noticia en vivo, frente a cámaras, acompañada por sus compañeras Verónica Bastos, Andrea Meza y Cristina Porta.

¿QUÉ DIJO GISELLE BLONDET AL COMUNICAR LA NOTICIA?

Giselle fue muy clara y cuidadosa con sus palabras. Sin rodeos, pero con elegancia, reconoció la trayectoria de Myrka dentro del programa: “Nuestra colega Myrka Dellanos ya no va a ser parte de este programa La Mesa Caliente. Myrka es una presentadora de televisión de gran talento, caracterizada por su profesionalismo y dedicación”, dijo.

No fue una simple lectura de guion. Giselle y Myrka han compartido camino durante años en la televisión hispana, y era evidente que lo decía desde el respeto y la admiración. Fue un momento sobrio, sin dramatismos, pero con la carga emocional justa para reconocer lo que Dellanos representaba para el espacio.

Blondet también aprovechó el momento para resaltar el impacto que tuvo Myrka desde que el programa fue lanzado: “Le agradecemos sus valiosas contribuciones a nuestro show desde su lanzamiento. Sin duda alguna, Myrka ayudó a posicionarnos como uno de los principales programas de las tardes en la televisión en español”, expresó.

Aunque a muchos les sorprendió que la despedida viniera de una compañera y no de la propia cadena a través de un comunicado formal, Giselle dejó claro que se trató de una decisión institucional. En ningún momento hubo tonos de conflicto ni insinuaciones de roces personales. Más bien, el mensaje fue de cierre y buenos deseos.

“Su participación será siempre parte de nuestra historia. Le deseamos muchos éxitos en sus futuros proyectos”, añadió Giselle, dejando una sensación de cierre elegante, pero también de pérdida significativa para el equipo.

¿POR QUÉ HABRÍA SIDO DESPEDIDA?

Este movimiento forma parte de una serie de recortes que Telemundo ha estado realizando en las últimas semanas. No solo Myrka fue afectada. También se conoció que la reportera Jessica Maldonado quedó fuera de “Al Rojo Vivo”. Esto indica que no se trata de decisiones aisladas, sino de una reestructuración más profunda en la cadena.

Aunque estas decisiones suelen responder a cambios presupuestarios o de estrategia, es inevitable que generen incomodidad tanto dentro como fuera del canal. Sobre todo, cuando afectan a figuras tan queridas y con trayectorias sólidas.

Myrka Dellanos se enteró de su despido cuando acudía al trabajo (Foto: Myrka Dellanos/ Instagram)

TALENTO DE TELEMUNDO DESPEDIDO EN ESTA OLA DE RECORTES

Myrka Dellanos: Presentadora principal de “La Mesa Caliente”, fue despedida abruptamente el 8 de octubre de 2025, justo antes de la grabación del programa. Su salida fue parte de un recorte de personal y presupuestos. Dellanos, ícono de la televisión hispana en EE. UU., se enteró de su despido en Recursos Humanos pocas horas antes del show. Aunque no emitió un comunicado formal, publicó un mensaje en redes sociales reflejando fe y fortaleza ante el cambio.

Presentadora principal de “La Mesa Caliente”, fue despedida abruptamente el 8 de octubre de 2025, justo antes de la grabación del programa. Su salida fue parte de un recorte de personal y presupuestos. Dellanos, ícono de la televisión hispana en EE. UU., se enteró de su despido en Recursos Humanos pocas horas antes del show. Aunque no emitió un comunicado formal, publicó un mensaje en redes sociales reflejando fe y fortaleza ante el cambio. Jessica Maldonado: Corresponsal de entretenimiento de “Al Rojo Vivo” desde Los Ángeles, fue despedida el mismo día que Myrka Dellanos. Telemundo lo confirmó por medio de un comunicado, agradeciendo su labor y profesionalismo. Su salida también se atribuye a los recortes internos de la cadena.

Corresponsal de entretenimiento de “Al Rojo Vivo” desde Los Ángeles, fue despedida el mismo día que Myrka Dellanos. Telemundo lo confirmó por medio de un comunicado, agradeciendo su labor y profesionalismo. Su salida también se atribuye a los recortes internos de la cadena. Magaly Ayala: Corresponsal de espectáculos para Telemundo México, también fue despedida dentro de la misma ola de recortes. Junto a Maldonado, cubría temas de entretenimiento para la cadena durante años.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí.