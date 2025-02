Filadelfia estalló de alegría con el triunfo de los Eagles sobre los Chiefs por 40-22 en el Super Bowl 2025, pero para Jason Kelce, la celebración tuvo un giro inesperado. El excentro del equipo campeón y hermano de Travis Kelce vivió el partido con sentimientos encontrados, y una publicación en redes sociales lo llevó a tomar una decisión que sorprendió a muchos: eliminar un post que felicitaba a los Eagles. ¿Qué pasó realmente?

Durante el Super Bowl, Kelce solo tuiteó tres veces, y todas fueron para comentar las decisiones arbitrales del partido. Después de eso, su cuenta quedó en silencio toda la noche y también al día siguiente. No fue hasta la madrugada del martes que finalmente rompió el silencio con un largo mensaje en X, felicitando a los Eagles, a sus excompañeros y amigos por haber conquistado el Super Bowl 2025.

Kelce confesó que ver el partido fue una experiencia “extraña” para él, ya que su corazón estaba dividido entre su antiguo equipo y su hermano, Travis Kelce, quien jugaba como ala cerrada para los Chiefs.

Jason Kelce compartió sus sentimientos encontrados en el Super Bowl 2025. | Crédito: Instagram New Heights

“Por un lado, quería lo mejor para mi hermano y verlo triunfar. Y, por otro lado, hay muchas personas, compañeros de equipo y entrenadores en la organización de los Philadelphia Eagles por los que me preocupo profundamente. A muchos de ellos les debo mi propio éxito a lo largo de mi carrera”, escribió.

Kelce aplaudió la “actitud y confianza” de los Eagles, destacando que su victoria fue una “auténtica muestra de la dureza y el coraje que definen a Filadelfia”.

Por qué eliminó el post sobre la victoria de los Eagles en el Super Bowl

Kelce también quiso aclarar el tema de una publicación eliminada de la cuenta de “New Heights”, que felicitaba a los Eagles por su victoria en el Super Bowl. En X, varios usuarios aseguraron que los seguidores de los Chiefs y los fans de Taylor Swift presionaron para que la borraran. Swift, quien es de Pensilvania y fue abucheada por los fans de los Eagles en el Superdome, ha estado en una relación con Travis Kelce desde 2023.

Cuando un seguidor comentó que borrar la publicación era “muy extraño”, Kelce respondió que lo hizo porque había demasiadas fotos suyas.

Jason Kelce rompió el silencio sobre la final de futbol americano que le provocó emociones encontradas. | Crédito: Travis Kelce Instagram

“Quería que el post reflejara a los muchachos que acaban de ganar, no a mí. Yo no gané nada en este partido, y me pareció raro felicitarlos con un montón de fotos mías”, explicó.

Más tarde, la cuenta de Instagram de New Heights publicó una imagen de Jalen Hurts sosteniendo el Trofeo Lombardi, junto con el mensaje de Kelce en X.