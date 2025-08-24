Sin lugar a dudas, ‘Wednesday’ se ha posicionado como una de las series favoritas de la audiencia juvenil. La participación de Jenna Ortega como ‘Merlina’ y parte del elenco han sido clave para su éxito. No obstante, la actriz de 22 años afirmó que, en esta segunda temporada de la producción cinematográfica, se enfatiza más el rol femenino.

En una entrevista para Radio Times, la celebridad estadounidense habló varios temas relacionados a la serie, tales como su experiencia al compartir escenas con Catherine Zeta-Jones y Joanna Lumley, cómo gestiona su fama que le trajo el éxito de su personaje, entre otros puntos. Sin embargo, lo llamativo fue su declaración de que ‘Miércoles’ es un ejemplo del empoderamiento de la mujer.

Jenna Ortega habló sobre distintos temas relacionados a la segunda temporada de 'Wednesday'. (Crédito: JTBC PLUS / Imazins vía Getty Images) / JTBC PLUS

“Sí, definitivamente. Creo que toda la serie debería empoderar a cualquiera, de verdad, pero estoy muy orgullosa de la fuerza de nuestros personajes femeninos”, dijo.

Jenna consideró que, además de las mujeres que conforman la familia Addams, hay otros personajes femeninos que “tienen una personalidad compleja y con múltiples facetas”, tal como ‘Enid’ (Emma Myers) y ‘Bianca’ (Joy Sunday).

'Merlina' ha tenido una gran aceptación por el público juvenil. (Foto: Netflix)

Elogió a Catherine Zeta-Jones

Jenna Ortega no desaprovechó la ocasión para manifestar su alegría al compartir más escenas con Catherine Zeta-Jones, quien interpreta a ‘Morticia Addams’ en esta serie.

“Son de las personas más glamurosas y generosas que he conocido y con las que he tenido el placer de trabajar y también talentosas. Catherine tiene una voz y una personalidad increíble, así que fue genial verla desarrollar un poco más ese personaje”, declaró.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!