Un año después de su divorcio, Jennifer Lopez y Ben Affleck volvieron a coincidir públicamente en un evento que pocos esperaban. El lunes 6 de octubre, ambos se reencontraron durante el estreno del musical Kiss of the Spider Woman en Nueva York, donde la cantante y actriz, de 56 años, deslumbró en la alfombra roja.

Lo que muchos no sabían es que Ben Affleck fue parte clave del proyecto. El actor y director, de 53 años, se presentó como productor ejecutivo del filme, una producción de Artist Equity, la compañía que fundó junto a su amigo y socio Matt Damon. Su aparición fue una sorpresa total para la prensa y el público, que no esperaban verlos juntos nuevamente tras la ruptura que acaparó titulares en 2024.

Durante el evento, Jennifer Lopez y Ben Affleck posaron juntos y se mostraron cercanos pese a su reciente divorcio. | Crédito: Instagram @holausa

Durante el evento, Jennifer Lopez y Ben Affleck posaron juntos para las cámaras y se les vio conversando de manera relajada y sonriente. Las imágenes del momento rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde los fans comentaron la cordialidad y el respeto que ambos mantuvieron a pesar de su historia sentimental.

En el escenario, Jennifer lució un elegante vestido escultural de Harris Reed, perteneciente a la colección primavera 2026, reafirmando su estatus de ícono de la moda. Antes de la proyección, la artista subió al estrado para presentar la película y aprovechó la oportunidad para dedicar unas palabras a su exesposo: “Gracias, Ben. Esta película no se habría hecho sin Ben y sin Artist Equity”, dijo ante un auditorio repleto.

También recordó el momento en que leyó el guion por primera vez: “Estaba en la cama y me quedé impresionada. Pensé: ¿esto está sucediendo ahora mismo? Puedo cantar, bailar y actuar. Puedo ser una estrella de cine de la vieja escuela de Hollywood”.

El gesto de Lopez fue recibido con aplausos, y Affleck, por su parte, también habló con la prensa sobre el proceso creativo detrás del proyecto, destacando la entrega y el talento de Jennifer durante el rodaje.

El reencuentro llega después de una relación marcada por altibajos y segundas oportunidades. Jennifer Lopez y Ben Affleck se conocieron en 2002 durante el rodaje de Gigli y vivieron un mediático romance que terminó en 2004 tras cancelar su compromiso. Se reencontraron casi dos décadas después, en 2021, y se casaron en Las Vegas en julio de 2022, celebrando luego una segunda boda en Georgia. Sin embargo, en 2024 anunciaron su divorcio, citando diferencias irreconciliables.

A pesar de ello, JLo no ha dudado en reconocer públicamente la influencia de Affleck en su carrera y en este nuevo musical. En una entrevista reciente para el programa Today, declaró: “Si no fuera por Ben, la película no se habría hecho. Y siempre le daré ese crédito”.

Kiss of the Spider Woman, estrenada por primera vez en el Festival de Cine de Sundance 2025, es una reinvención del clásico musical de Kander, Ebb y Terrence McNally, inspirado en la novela del escritor argentino Manuel Puig. Bajo la dirección de Bill Condon, la cinta presenta a Lopez como Ingrid Luna, una diva del cine dorado, junto a Diego Luna y Tonatiuh en los papeles principales.

