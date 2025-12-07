Justin Bieber volvió a generar controversia en redes sociales después de quejarse públicamente sobre una función del iPhone que, según contó, interrumpe su rutina diaria.

El cantante, de 31 años, decidió usar su cuenta de Instagram para expresar su molestia con Apple y lo hizo de manera muy directa.

Bieber explicó que el problema aparece cada vez que toca por error el botón de dictado al enviar mensajes. “Si aprieto este botón de dictado después de enviar un mensaje y suena y detiene mi música una vez más, voy a buscar a todos en Apple y voy a ponerlos en una llave de estrangulamiento,” escribió.

Asimismo, comentó que, incluso si desactiva la función, termina tocando el botón de nota de voz: “Aunque apague el dictado, de algún modo presiono la opción de nota de voz. El botón de enviar no debería tener varias funciones en el mismo lugar”, agregó.

Justin Bieber mostró su molestia con Apple al quejarse de que el botón de dictado del iPhone interrumpe su música y dificulta el uso de la función de mensajes. (Foto: @lilbieber / Instagram)

El botón de dictado (micrófono) en iPhone genera molestia por activaciones accidentales, fallos de software (errores de transcripción, cortes en el dictado) o problemas de configuración. (Foto: @lilbieber / Instagram)

Sus seguidores reaccionaron rápidamente. Muchos coincidieron con su molestia y aprovecharon para bromear.

“El caption me mata, pero honestamente Apple ama complicar cosas simples,” escribió una fan. Otro usuario agregó: “Estoy seguro de que van a hacer captura de esto, imprimirlo y colgarlo en su oficina.”

Durante el último año, Bieber también utilizó sus redes sociales para hablar de su vida emocional y espiritual.

En varias ocasiones, compartió mensajes sinceros sobre sus luchas internas y su fe. En agosto, publicó un texto donde expresó su agradecimiento por un nuevo día y por su relación con Jesús: “Agradecido por un nuevo día. Agradecido por Jesús. Él me recibe cada mañana con un perdón y un amor que realmente no merezco.”

El artista estuvo compartiendo reflexiones profundas sobre su fe, sus errores y sus desafíos emocionales durante el último año. (Foto: @lilbieber / Instagram)

El cantante continuó diciendo: “Muy agradecido de que Él dé este amor tan libremente, tan generosamente”.

Además, comentó que esa conexión es esencial para él: “No podría pasar el día sin su amor. Me encuentra en mis momentos más bajos.”

En abril, Bieber reflexionó sobre sus errores y su deseo de mejorar: “Soy solo un tipo promedio y lleno de defectos. He hecho cosas que han herido a otros. Y sigo haciendo y diciendo cosas que lastiman sin querer. Pero esta mañana desperté con otra oportunidad para crecer y no ser tan egoísta hoy”.

Para Bieber, ser honesto sobre sus luchas le ofrece mayor libertad y lo ayuda a seguir creciendo. (Foto: @lilbieber / Instagram)

“EL AMOR NOS ATRAE. EL AMOR NO CONDENA. EL AMOR CREE LO MEJOR. EL AMOR TODO LO ESPERA Y TODO LO SOPORTA. NO LLEVA UNA LISTA DE ERRORES. EL AMOR TE AYUDA A PERDONAR E INCLUSO AMAR A TUS ENEMIGOS”, agregó.

En otra publicación, Bieber admitió que a veces teme mostrarse tal como es: “A veces pienso que voy a quedar expuesto si le digo a la gente lo egoísta que soy.”

Aun así, aseguró que ser honesto es lo que le da libertad: “Cuanto más honesto soy sobre las cosas, más libertad tengo.”

