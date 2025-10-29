Katy Perry está siendo duramente criticada en redes sociales después de que se viralizara un video donde destruye su torta de cumpleaños número 40, que terminó en el suelo y fue comida por algunos de sus bailarines. El momento ocurrió detrás del escenario tras una presentación de su gira Lifetimes Tour.

La cantante, aún con el vestuario del show, fue grabada mientras soplaba las velas de una gran torta rectangular, rodeada de su equipo. Luego, tomó la torta e intentó lanzarla contra un hombre vestido con traje y auriculares, pero falló y el pastel cayó directamente al piso.

Perry comenzó a reír mientras algunos de sus bailarines se acercaban a los restos del pastel, se agachaban y recogían porciones con las manos para probarlo. La escena generó desconcierto y críticas entre los fanáticos.

Usuarios en redes sociales expresaron su molestia y acusaron a Perry de arrogante y falta de consideración. (Foto: @katherinejaayne / X)

El momento generó polémica cuando algunos de sus bailarines comenzaron a comer el pastel directamente del suelo. (Foto: @katherinejaayne / X)

Un usuario de X, que aseguró estar “genuinamente confundido y molesto”, publicó el video y afirmó, posiblemente de forma sarcástica, que su madre había preparado la torta.

“Mi mamá fue quien horneó esta torta. Estaba muy emocionada por la oportunidad de hacer un pastel para Katy Perry y pasó mucho tiempo preparándolo. Estoy genuinamente confundido y molesto por lo que ella hizo”, escribió el internauta en cuestión.

El video provocó cientos de respuestas indignadas. Un internauta comentó: “Me pregunto cómo es tener esa mentalidad, simplemente tirar a la basura una torta entera que todos podrían haber disfrutado… y luego dejar ese desastre en el piso para que otra persona lo limpie, porque sé muy bien que ella no agarró una escoba ni un trapeador después, jaja”.

my mom was the one that baked this cake, she was so excited about the opportunity to make a cake for Katy Perry and spent so long on it, im genuinely confused and upset as to why she would do this



pic.twitter.com/jEUptQPzsx — katherine jayne (@katherinejaayne) October 29, 2025

Otra persona escribió: “Lo más loco de todo es que alguien más va a limpiar ese desastre.”

Un usuario agregó: “Nunca entenderé por qué la gente lanza pasteles o le empuja la cara a otros en ellos, es un desperdicio.”

Algunos fueron más duros, afirmando que “Katy no puede hacer nada sin ser extremadamente vergonzosa”; sin embargo, también hubo algunos defensores que respondieron: “Ella lo pagó y puede hacer lo que se le dé la gana”.

Cabe agregar que una persona compartió una llamativa teoría: “A veces los famosos aceptan tortas de los fans, pero las destruyen para evitar un posible envenenamiento. Los que son más considerados intentan fingir que fue un accidente.”

Katy Perry y Justin Trudeau confirmaron su romance

Tras meses de especulaciones, Katy Perry y el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau confirmaron su romance de manera pública. La pareja fue vista saliendo de la mano de un conocido local en París, Francia, en un evento que coincidió con la celebración del cumpleaños número 41 de la cantante.

Fuentes cercanas a la pareja indicaron que la relación evolucionó y se está volviendo seria, a pesar de sus ocupadas agendas y sus recientes separaciones de sus anteriores parejas.

Como se recuerda, Perry finalizó su compromiso con el actor Orlando Bloom, con quien tiene una hija, y Trudeau anunció su separación de Sophie Grégoire en 2023, con quien comparte tres hijos.

