La boda de Selena Gomez y Benny Blanco fue uno de los eventos más comentados del mundo del espectáculo. Con un escenario de ensueño en California, la pareja se juró amor eterno el pasado 27 de septiembre, rodeados de familiares, amigos y un ambiente de celebración. Sin embargo, no todo fue color de rosa: hubo una ausencia que rápidamente llamó la atención de los seguidores y de la prensa.

La cantante y actriz de raíces mexicanas vivió un momento especial al caminar hacia el altar acompañada por su abuelo materno, David Cornett.

Mandy Teefy compartió un emotivo mensaje sobre la unión de su hija Selena Gómez con Benny Blanco. | Crédito: Instagram @itsbennyblanco

Esta decisión fue respaldada por su madre, Mandy Teefy, quien no solo apoyó la elección, sino que también compartió en redes sociales un emotivo mensaje sobre lo vivido en la ceremonia.

“¡Qué celebración tan perfecta para la pareja más genial que conozco! ¡La velada no pudo haber sido más hermosa y perfecta! ¡Absolutamente impecable! Todo mi amor para mi hermosa hija.@selenagomez y al yerno más grande @itsbennyblanco¡¡¡ Fue un cuento de hadas hecho realidad y fue conmovedor ver a mi padre acompañarla al altar!!! Besos y abrazos”, escribió.

La ausencia más sonada de la boda fue la de su padre biológico, Ricardo Joel Gomez, con quien Selena ha declarado no tener una relación cercana desde que sus padres se separaron cuando ella tenía apenas cinco años. Aunque su presencia no se esperaba, el hecho no pasó desapercibido y generó conversación en redes sociales.

Benny Blanco expresó su felicidad al publicar fotos junto a Selena Gómez, a quien llamó su princesa de Disney en la vida real. | Crédito: Instagram @selenagomez

Por su parte, Benny Blanco se mostró más que feliz en este nuevo capítulo de su vida. El productor compartió imágenes de su esposa vestida de blanco con un mensaje cargado de ternura: “Me casé con una princesa de Disney de la vida real”. Unas palabras que confirmaron que, a pesar de la ausencia, la boda fue para ambos una verdadera historia de amor.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí