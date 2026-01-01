Emma Heming, esposa de Bruce Willis, celebró un momento especial en su relación al recordar un nuevo aniversario juntos. A través de una publicación en Instagram, compartió un emotivo mensaje destacando los años que lleva al lado del actor. “Hace 18 años se convirtió en mi novio”, escribió Heming, de 47 años. “Con un beso en la parte superior de mi cabeza, el tiempo se detuvo. Qué suerte tengo de conocer este tipo de amor”. La pareja se casó en 2009 y tiene dos hijas, Mabel, de 13 años, y Evelyn, de 11.

Bruce Willis, de 70 años, fue diagnosticado con afasia en 2022. Meses más tarde, su familia reveló públicamente que el actor también padece demencia frontotemporal, una enfermedad que lo llevó a retirarse oficialmente de la actuación.

A comienzos de diciembre, Heming publicó un ensayo personal en su sitio web en el que reflexiona sobre cómo vive las fiestas desde que su esposo enfrenta esta condición.

La modelo recordó el amor que los une y cómo cambió su vida tras el diagnóstico de afasia y demencia frontotemporal del actor. (Foto: Emma Heming Willis / Instagram)

“Para mí, las fiestas están llenas de recuerdos de Bruce siendo el centro de todo”, escribió. “Le encantaba esta época del año: la energía, el tiempo en familia, las tradiciones”.

En ese texto, explicó el contraste emocional entre el pasado y el presente.

“La demencia no borra esos recuerdos. Pero sí crea un espacio entre el antes y el ahora. Y ese espacio puede doler”, expresó, al tiempo que señaló que el duelo puede aparecer de manera inesperada durante las celebraciones.

Heming también relató cómo enfrenta la ausencia de su esposo en tareas cotidianas que antes él lideraba. “No porque esté enojada con él —nunca eso—, sino porque extraño la forma en que solía llevar la batuta en las fiestas”, escribió.

En un ensayo, Emma explicó el dolor que puede surgir durante las fiestas al comparar el pasado con el presente. (Foto: Emma Heming Willis / Instagram)

Con el paso del tiempo, asegura que aprendió a adaptarse. “La flexibilidad no es rendirse. Es adaptarse. Es elegir la compasión y la realidad por encima de la perfección”, afirmó.

En la misma línea, su hija Rumer destacó recientemente que, aunque la enfermedad avanza, todavía puede sentir y compartir el amor con su padre cada vez que lo visita.

Qué enfermedad tiene Bruce Willis

Bruce Willis padece demencia frontotemporal (DFT), una enfermedad neurodegenerativa crónica y progresiva.

El diagnóstico definitivo fue comunicado por su familia en febrero de 2023, después de que un año antes se anunciara su retiro de la actuación debido a una afasia (un trastorno del lenguaje que dificulta la comunicación).

Con el tiempo, se determinó que la afasia era solo un síntoma temprano de esta patología más compleja que afecta principalmente los lóbulos frontal y temporal del cerebro.

Esta condición impacta drásticamente la personalidad, el comportamiento y el lenguaje. A diferencia del Alzheimer, la DFT se manifiesta con cambios en la conducta, falta de empatía y dificultades severas para articular o comprender palabras.

Bruce Willis padece demencia frontotemporal (DFT), una enfermedad neurodegenerativa crónica y progresiva. (Foto: AFP)

De acuerdo con las actualizaciones más recientes de su esposa, Emma Heming, en 2025 y principios de 2026, la enfermedad ha avanzado, lo que llevó al actor a requerir cuidados especializados las 24 horas, aunque físicamente se reporta que se mantiene en buen estado.

Cabe agregar que no existe una cura ni un tratamiento que detenga el avance de la demencia frontotemporal, por lo que el tratamiento se centra únicamente en el manejo de los síntomas y en mejorar la calidad de vida del paciente.

