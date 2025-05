Tom Hardy, actor británico conocido por sus intensos papeles en películas de acción, confesó que su cuerpo ya no es el mismo ahora que ha llegado a la mediana edad. Con 47 años, el actor dijo sentirse físicamente desgastado por los años de exigencia física en su carrera.

En una entrevista reciente con Esquire, Hardy contó que incluso el día de la entrevista no se sentía del todo bien. “Hoy me he mareado”, dijo. “Me tomé un Sudafed y está empezando a hacer efecto, así que me siento mejor, pero en las entrevistas estaba ahí sentado, ¿y sabes cuando no te sientes bien, pero no puedes decirle a alguien que no te sientes bien?”.

Entre risas, bromeó sobre la posibilidad de desmayarse durante la entrevista, pero también habló seriamente sobre los problemas de salud que ha acumulado a lo largo de los años.

Hardy, nacido el 15 de septiembre de 1977, es un actor y productor conocido por su versatilidad y sus intensas interpretaciones. (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP) ×

“Me han operado dos veces de la rodilla, tengo una hernia discal en la espalda y ciática”, explicó. “Y tengo esa... ¿es fascitis plantar? ¿De dónde viene? ¿Y por qué? ¿Por qué?”.

Además, mencionó que sufrió un tirón en un tendón de la cadera. “Es como si todo se estuviera cayendo a pedazos ahora, y no va a mejorar”, afirmó.

Hardy también se mostró abierto a buscar alternativas médicas para mejorar su calidad de vida. Al preguntarle si consideraría un tratamiento con células madre, respondió: “Probablemente, sí”. Agregó que estaría dispuesto si eso le parece sensato y si recibe el consejo adecuado. Incluso mencionó otros tratamientos como las “tinturas”, populares dentro de la medicina homeopática.

Tom Hardy como Eddie Brock / Venom en la película "Venom: The Last Dance". (Foto: Sony Pictures Releasing) ×

Mientras hablaba con el periodista, hizo una reflexión sobre el entorno en el que se encontraban: “Esta es la biopsia de nuestra situación: dos pipas de agua, la ropa de otra persona y una habitación de hotel en la que ninguno de los dos nos sentimos cómodos”.

A pesar de las lesiones, Hardy se mantiene activo practicando jiu-jitsu, una disciplina que le ha ayudado a mantenerse en forma y canalizar su energía. “Hice un poco de boxeo de postín y golpeé los guantes, e intenté ser un tipo duro”, dijo. “Pero al final me daban miedo los tipos duros, porque son muchos y siempre hay uno más fuerte que tú”.

Ahora, con un cinturón púrpura en jiu-jitsu, describe el deporte como una forma de “sumisión”.

Hardy es reconocido por su dedicación a sus roles, a menudo transformando físicamente su cuerpo para los personajes que interpreta. (Foto: Tolga AKMEN / AFP) ×

“Se someten a la derrota, o los asfixias, cerrando la arteria carótida para que la sangre no vaya al cerebro. Pero una vez que aíslas una extremidad […] no necesitas ir más allá. […] Solo tu ego te llevará más lejos”, explicó.