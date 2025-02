Benny Blanco y Selena Gomez no tienen miedo de ponerse a prueba, incluso cuando se trata de preguntas inesperadas. Durante un divertido video en TikTok, la pareja dejó ver un detalle curioso sobre el productor que tomó por sorpresa a la cantante. ¿La razón? Digamos que tiene que ver con su tiempo en la ducha… y con algo que nadie vio venir.

Todo ocurrió mientras la pareja estaba en el detrás de cámaras de la sesión de fotos para la edición de marzo de Interview. En medio del juego de preguntas, les lanzaron una sencilla pero reveladora: ¿Quién se tarda más en la ducha? Sin dudarlo, Selena, de 32 años, señaló directo a Benny. Él, lejos de negarlo, no solo lo confirmó, sino que también explicó su curioso motivo… y vaya que sorprendió a más de uno.

“Está bien, puede que no me duche todos los días, pero cuando lo hago, cuando siento que lo merezco, me quedo ahí un buen rato contemplando la vida”, explicó Blanco. “Me siento en cada ducha a la que me meto”, agregó.

Benny Blanco le propuso matrimonio a Selena Gomez el 11 de diciembre. | Crédito: Instagram @selenagomez

Pero para él, la ducha no es solo para relajarse y pensar, también la usa como una especie de desahogo emocional.

“¿Alguna vez has llorado en la ducha? Es increíble”, dijo Blanco antes de volverse hacia su prometida cantante.

“¿Lloras en la ducha?”, le preguntó el productor a Gómez, quien respondió con una carcajada. “A veces, simplemente hay que llorar”, agregó.

Pero eso no es todo. Además de llorar bajo el agua, Benny Blanco confesó otro pensamiento recurrente durante sus duchas: lo que él llama “realizaciones de la muerte”.

“Siempre me doy cuenta de que estoy muerto cuando estoy en la ducha”, confesó, dejando a Selena completamente sorprendida. “Guau”, fue lo único que pudo decir.

Selena Gomez y Benny Blanco en una imagen promocional de su nuevo álbum I Said I Love You First. | Crédito: Instagram Selena Gomez

Blanco intentó explicarse mejor: “No, es que me doy cuenta de que voy a morir, pero siempre es en la ducha”, dijo, mientras Selena, impactada, se tapaba la cara con las tarjetas de preguntas. “Y luego lloro un poco por eso, pero después se me pasa y me siento increíble… porque sigo en el agua tibia”.

Y con esa mezcla de filosofía existencial y buen humor, cerró el tema con un simple: “Bueno, siguiente pregunta”.