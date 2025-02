Desde que Benny Blanco y Selena Gomez hicieron oficial su compromiso en diciembre pasado, los fans no han dejado de seguir cada detalle de su relación. Pero, aunque todo parezca ir de maravilla entre ellos, Benny acaba de hacer una confesión que nadie esperaba: tiene un miedo que lo atormenta y que está directamente relacionado con su historia de amor con Selena. ¿De qué se trata? Aquí te contamos todo.

En una entrevista con Interview Magazine, Benny, de 36 años, no se guardó nada y habló abiertamente sobre sus inseguridades en la relación. Admitió que, aunque las cosas van bien, a veces no puede evitar pensar en la posibilidad de que Selena, de 32 años, cambie de opinión y lo deje. Sí, aunque parezca increíble, incluso alguien como él, un exitoso productor musical, también tiene sus dudas cuando se trata del amor.

“Tengo tanto miedo de que se despierte y diga: ‘¿Qué? No’”, dijo Benny.

Pero parece que Benny no tiene de qué preocuparse, porque Selena ya dejó claro que está completamente comprometida con la relación. De hecho, cuando él le confesó sus miedos, la actriz de Only Murders in the Building no dudó en tranquilizarlo con una respuesta de lo más tierna: “Estás atrapado conmigo”. Y como si eso no fuera suficiente, también lo describió como “muy romántico”.

Benny Blanco le propuso matrimonio a Selena Gomez el 11 de diciembre. | Crédito: Instagram @selenagomez

Benny también contó que lo más importante en su relación con Selena es el apoyo mutuo. Según él, no hay egos de por medio, sino todo lo contrario: “Ella quiere que yo gane, y yo quiero que ella gane”. Y eso no solo aplica a su vida personal, sino también a su carrera.

De hecho, ambos están a punto de lanzar su esperado álbum conjunto, I Said I Love You First, que verá la luz el 21 de marzo. Al principio, tenían sus dudas sobre trabajar juntos, pero hicieron un pacto: si en algún momento la colaboración se sentía extraña, pararían de inmediato. Afortunadamente, tras superar los nervios iniciales, el proyecto tomó forma con esfuerzo y mucho amor, según contó Benny.

Selena Gomez y Benny Blanco en una imagen promocional de su nuevo álbum I Said I Love You First. | Crédito: Instagram Selena Gomez

La semana pasada, la pareja sorprendió a sus fans con el lanzamiento de Scared of Loving You, la primera canción de amor del álbum, acompañada de un tierno videoclip grabado en Disneyland. Todo esto llega después de que Selena, quien protagonizará Emilia Pérez, anunciara que piensa enfocarse más en su carrera como actriz y dejar la música en un segundo plano.

