Matt Damon contó una anécdota íntima sobre su relación con Luciana Barroso: cuando recién empezaban a salir, ella le confesó que en realidad quien le parecía más atractivo en ‘Good Will Hunting’ (“En busca del destino”) no era él, sino su mejor amigo y coprotagonista, Ben Affleck. La historia salió a la luz durante su participación en el programa The Howard Stern Show. El actor explicó que todo surgió cuando conoció a la mejor amiga de Barroso del colegio.

“Conocí a su mejor amiga de la secundaria, y salió que ellas dos fueron a ver ‘Good Will Hunting’ juntas”, recordó Damon sobre la película de 1997. “Su mejor amiga pensaba que yo era el lindo. Y [Barroso] pensaba que el lindo era Ben”, agregó.

Tras escuchar la confesión de su pareja, Damon contó que le respondió con humor: “Elegiste al equivocado”.

La conversación se dio apenas unos meses después de que comenzaran su relación, en 2003, mucho antes de que se casaran.

El actor compartió la anécdota durante una entrevista en The Howard Stern Show, donde también participó Affleck con comentarios en tono de broma. (Foto: AFP)

Ben Affleck también participó en la charla y reaccionó al saber que Barroso había tenido un flechazo con él.

El actor aclaró: “Es una gran productora y una muy buena amiga. Y sí, nunca sentí esa vibra de su parte”.

“Creo que algo que hice en la vida real le quitó la ilusión. Ya sabes, en persona eres diferente”, bromeó. A lo que Damon respondió entre risas: “Finalmente, ella lo conoció y todo eso se fue”.

Damon y Barroso están casados desde 2005 y tienen cuatro hijas: Alexia, de 26 años (hija de Luciana de una relación anterior), Isabella, de 19, Gia, de 17, y Stella, de 15.

Damon recordó que le dijo a su pareja: “Elegiste al equivocado” y aseguró que todo quedó en una historia divertida del pasado. (Foto: Angela Weiss / AFP) / ANGELA WEISS

Affleck, por su parte, estuvo casado con Jennifer Garner entre 2005 y 2018, con quien tuvo tres hijos. Más tarde contrajo matrimonio con Jennifer Lopez en 2022, aunque la relación terminó dos años después.

A pesar de los altibajos en la vida sentimental de Affleck, la amistad entre ambos actores y su vínculo con Barroso se mantiene firme.

Damon aseguró que siempre estuvo presente para apoyar a su amigo y destacó lo importante que eso fue para él.

“Eso es, en cierto modo, lo que es un amigo de verdad”, expresó.

Matt Damon y Ben Affleck alcanzaron la fama mundial con la película Good Will Hunting (conocida en español como El indomable Will Hunting o En busca del destino), estrenada en 1997. (Foto: HAL GARB / AFP)

La larga amistad de Ben Affleck y Matt Damon

Según People, Ben Affleck y Matt Damon se conocieron de niños en Massachusetts y se volvieron inseparables gracias a su sueño de ser actores. De jóvenes, incluso compartían una cuenta bancaria común para pagar los viajes a sus audiciones, apoyándose económicamente cuando ninguno tenía dinero.

Su fama mundial llegó cuando escribieron y protagonizaron juntos ‘Good Will Hunting’, ganando un Óscar al Mejor Guion Original. Esta película no solo los lanzó al estrellato, sino que demostró que su química creativa era real.

Tras 40 años, siguen siendo socios en su productora Artists Equity y se han apoyado en sus momentos personales más difíciles, logrando mantener el éxito en Hollywood sin que la competencia o la fama dañen su vínculo, algo casi único en la industria.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí