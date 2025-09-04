A raíz del éxito que ha alcanzado “Mi vida con los chicos Walter”, los seguidores de esta serie, que nos muestra el triángulo amoroso entre Jackie y los hermanos Cole y Alex, buscan saber más detalles sobre los protagonistas; por ejemplo, muchos se preguntan si el corazón de Nikki Rodriguez está latiendo por alguien especial. A continuación, te cuento si la actriz estadounidense tiene novio.

Los seguidores de la actriz buscan conocer detalles sobre su vida amorosa (Foto: Nikki Rodríguez / Instagram)

¿NIKKI RODRIGUEZ TIENE NOVIO?

Debido a que Nikki Rodriguez mantiene bajo siete llaves su vida privada, se desconoce si tiene pareja; sin embargo, desde hace algún tiempo han surgido rumores que su novio sería nada más y nada menos que su coprotagonista Noah LaLonde. Si bien, todo comenzó por las apariciones conjuntas que han tenido en entregas de premios y eventos como los Globos de Oro 2024 y los People’s Choice Awards 2024, una publicación en TikTok emocionó a sus millones de seguidores.

Resulta que en dicha red social, la actriz subió un video el 24 de agosto de 2025. En el clip, ella junto a Lalonde participan de un reto viral, en el que las parejas se cargan de un solo golpe al ritmo de “All Night”. En las imágenes, vemos al actor levantar con gran facilidad a Nikki, pero cuando es el turno de la joven, no lo consigue.

Fuera de que hayan o no cumplido el reto, los seguidores interpretaron que ambos estaban confirmando su romance, llenándolos de mucha emoción.

A respecto, Noah LaLonde dijo a Teen Vogue que no debe lanzar comentarios a la ligera: “¡Es curioso que la gente sea tan presuntuosa! Es decir, estábamos todos juntos, diez. Y vimos a Lili Reinhart haciéndolo con su coprotagonista, así que lo primero que pensamos fue: ‘Oh, hagámoslo con nuestra coprotagonista’. Nos gusta divertirnos en TikTok”. Rodriguez solamente añadió: “¡Sí! ¡Nos encanta TikTok!”.

Tras lo señalado por ambos actores queda claro que no mantienen una relación; y aunque la química es evidente, solamente son buenos amigos. Por tanto, si pensabas que su amor de ficción iba a traspasar las pantallas, solamente debes conformarte con el romance que tuvieron en “Mi vida con los hermanos Walter”.

La joven actriz es muy reservada (Foto: Nikki Rodríguez / Instagram)

PERO ¿QUIÉNES HAN SIDO LAS PAREJAS DE NIKKI RODRIGUEZ?

Nikki Rodriguez ha sido muy cuidadosa a la hora de tener una pareja, ya que se desconoce su historial amoroso, pues a ella jamás se le ha visto con alguna persona en situaciones comprometedoras que nos hagan suponer que tiene un romance.

Debido a ello, es difícil que nos enteremos cuando tenga novio, al menos por ahora. Solamente el tiempo lo dirá y cuando la actriz decida confirmarlo.

Con sus publicaciones, la actriz roba miles de suspiros (Foto: Nikki Rodríguez / Instagram)

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí