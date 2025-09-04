Durante los últimos días, el final de la segunda temporada de “Mi vida con los chicos Walter” (“My Life With the Walter Boys”, en inglés) ha generado conversación en redes debido a todo lo relacionado al triángulo amoroso que se ve en la trama, pero no solo eso, sino también por ciertos detalles que han provocado debate. Esta vez, el foco está puesto en una polémica que involucra al personaje de Alex, interpretado por Ashby Gentry, y su nueva relación sentimental en pantalla.

Desde que se estrenaron los nuevos episodios el pasado jueves 28 de agosto en Netflix, el fandom ha expresado su incomodidad ante una de las decisiones creativas más comentadas de la temporada. Me refiero al vínculo amoroso entre Alex, quien tiene 16 años dentro de la historia, y Blake, una entrenadora de rodeo adulta, interpretada por Natalie Sharp. Aunque en teoría, en la producción, ella tiene solo 18, muchos consideran que la diferencia física y de contexto hace que esta pareja no sea creíble.

¿QUÉ PASA ENTRE ALEX Y BLAKE EN LA TEMPORADA 2?

En esta nueva entrega, Jackie (Nikki Rodriguez) regresa de Nueva York y se encuentra con varios cambios, entre ellos, que Alex, después de verla volver, la ignora y luego empieza a conocer a una nueva chica. Su nuevo interés romántico es Blake, una entrenadora de rodeo que además parece tener más experiencia, tanto emocional como profesional. Este vínculo tomó por sorpresa a muchos, y no precisamente de forma positiva.

Desde el momento en que se presentó esta dinámica, las críticas no tardaron en aparecer. Muchos espectadores —y también creadores de contenido en redes— comenzaron a cuestionar lo inapropiado de mostrar una relación entre una mujer adulta y un adolescente, aunque la diferencia legal sea mínima. Uno de los comentarios más repetidos es que Blake se ve “demasiado mayor” para estar involucrada con alguien como Alex, lo que genera un desequilibrio visual y emocional en la narrativa.

Natalie Sharp interpretando a Blake y Ashby Gentry como Alex en una escena de "Mi vida con los chicos Walter" (Foto: Netflix)

LAS REACCIONES EN REDES SOCIALES NO SE HICIERON ESPERAR

La comunidad de TikTok fue de las primeras en encender las alarmas. “¿Qué quiere esta mujer adulta con un chico de 16 años?”, se preguntaba una usuaria en un video que acumuló miles de visualizaciones. Otro comentario añadía: “Sé que dicen que tiene 18, pero se ve como si tuviera veintitantos. Podrían haber elegido a alguien que al menos pareciera más cercana a su edad”.

Esto ha abierto una conversación más amplia sobre cómo se retratan las relaciones con menores de edad en la televisión, especialmente en una serie que apunta al público adolescente. Aunque los actores Gentry (26 años) y Sharp (29 años) tienen edades similares en la vida real, la diferencia percibida en pantalla ha sido suficiente para desatar la polémica.

El actor estadounidense Ashby Gentry interpreta a Alex Walter en "Mi vida con los chicos Walter", serie que se basa en la obra homónima de Ali Novak (Foto: Netflix)

LA DIFERENCIA DE TAMAÑO JUEGA UN ROL IMPORTANTE EN LA POLÉMICA

A todo esto, se suma un detalle visual que no ha pasado desapercibido para los espectadores más atentos: la notable diferencia de altura entre los actores. Natalie Sharp, quien interpreta a Blake, es visiblemente más alta que Ashby Gentry, y eso potencia aún más la percepción de que ella es mucho mayor, incluso cuando ambos personajes están dentro del margen legal. No es solo una cuestión de edad ficticia, sino de presencia física: en pantalla, Ella parece una adulta establecida, mientras que Alex Walter se ve como un adolescente aún en formación.

“Es como si una mujer adulta estuviera saliendo con un chico de secundaria”, escribió una usuaria en TikTok, y muchos otros coincidieron. Esa diferencia física, junto con el contexto de poder que tiene Blake como entrenadora, genera una dinámica que varios consideran desequilibrada y hasta inapropiada para una serie dirigida a un público joven. La química entre los actores no es el problema, sino cómo la puesta en escena refuerza una narrativa que algunos creen que normaliza un tipo de relación que debería abordarse con más responsabilidad.

“MI VIDA CON LOS CHICOS WALTER” TRIUNFA, PERO DEBE SEGUIR LAS SEÑALES

Pese a la controversia, “Mi vida con los chicos Walter” sigue siendo un éxito de audiencia en Netflix. La historia de Jackie, Cole, Alex y el resto de los hermanos Walter continúa capturando la atención de los fans. Pero si la serie busca crecer y seguir conectando con su audiencia, deberá tomar en cuenta este tipo de señales.

Por ahora, el futuro de Alex y Blake dentro de la trama es incierto, ya que él le dejó en claro que no puede iniciar una relación porque sigue queriendo a Jackie. Habrá que ver si el equipo creativo decide continuar con esta línea argumental o corregir el rumbo en una posible tercera temporada. Lo cierto es que el público ya habló, y su voz —esta vez— viene con una crítica clara.

