Hay problemas o situaciones que se deben mantener en privado para evitar que otras personas hagan comentarios fuera de lugar e innecesarios. No te comento esto simplemente porque en fin, sino por la reciente revelación de Jesaaelys, la hija de Daddy Yankee. Ella, a través de un video compartido en su canal de YouTube aseguró que su padre hizo público el divorcio de su madre, Mireddys González, sin consultarle a nadie. Eso, evidentemente, no le gustó en absoluto.

“Usualmente cuando las personas se divorcian es privado, firmamos y nos vamos. Y así lo quería una de las partes”, señaló Jesaaelys sobre su progenitora Mireddys. “Mami quería que todo fuese ‘low key’, nadie se tiene que enterar, vamos a hacer esto discretamente. Tú por tu lado, yo por el mío y se acabó. No hay que hacer un ‘big deal’ de esto. Y la otra parte, evidentemente quiso todo lo contrario”, agregó.

Después sostuvo que el accionar de Daddy Yankee ha ocasionado que su familia sea el centro de atención. “Por eso es que estamos en esta posición hoy día, donde estamos públicamente expuestos, a yo tener que hacer esto, que todos los días se saque una noticia, de ser un circo mediático y de que a nosotros nos envíen amenazas de muertes, insultos, un sinnúmero de cosas”, aseguró.

Más adelante, Jesaaelys se dedicó a hablar puntualmente de la gente que se ha animado a hacer comentarios sobre la postura que ha tomado ella en relación al divorcio y al tema legal de sus padres (una lucha por el control de los sellos discográficos El Cartel Records y Los Cangris).

Jesaaelys reconoció que si bien hay muchas personas afectadas a raíz de todo el tema de sus padres, ella solo iba a hablar sobre lo que le ha tocado soportar. (Foto: Jesaaelys / YouTube)

“Aquí hay muchas personas que han sufrido, pero voy a hablar directamente de mí. Que si Judas, que si traicionera, que si la consentida, todas las cosas que han dicho que son como: ‘¿Pero qué sabes tú?’. Tú a mí no me conoces. Tú no sabes nada. Tú sabes lo que yo te he enseñado, obviamente. Mis videos que te he enseñado con mi papá es lo único que tú conoces. Tú no sabes de nuestra relación. ¿Me entiendes?”, expresó con cierta indignación.

Quiénes pueden opinar sobre la postura que tomó

“Tú puedes tener una opinión si tú eres parte de la familia, ¿entiendes? Si tú sabes, ¿me entiendes? Si tú conoces, ¿me entiendes? No conocer de redes. No de boca en boca. No de que esto puso este y este puso lo otro”, recalcó para luego indicar que ese accionar de la gente es lo que más le ha afectado.

Jesaaelys fue clara a la hora de señalar que los comentarios de mucha gente han tenido una fuerte carga de desconocimiento sobre el problema de sus padres. (Foto: Jesaaelys / YouTube)

“Los insultos me los paso por donde no me da el Sol porque tú no me conoces, tú no me das nada”, dijo antes de dirigirse a un segmentado grupo de fans de su padre Daddy Yankee. “Tú estás aquí porque tú eres un fan asqueroso, que idolatra, un fan puerco en verdad. Eres un fan tóxico. ¡Ew!”, aseveró. El video completo que compartió en YouTube dura más de una hora y en menos de un día ya tiene casi 50 mil reproducciones. Si lo quieres ver, a continuación podrás hacerlo.