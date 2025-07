Hace unos días, te conté que Pamela Anderson sostuvo que considera a Liam Neeson como un “amigo”, ya que habló de la “conexión muy sincera” que tienen. Hoy te comento que la actriz nuevamente ha mencionado a su colega de profesión, pero esta vez para recalcar que tuvo un gran detalle con él, a tal punto de dejarlo encantado. Si te interesa saber qué dijo, esta nota es para ti.

La revelación de la artista se produjo durante una entrevista que mantuvo con People. Todo a raíz de estar en la etapa de promoción de ‘The Naked Gun’ (‘¿Y dónde está el policía?’, en español), cinta que protagoniza con su fiel amigo. Según dijo, ella aprovechó su talento para la cocina para tener un gesto con él.

Pamela Anderson es una actriz y modelo de glamour canadoestadounidense. (Foto: Neil Mockford / GC Images / Getty Images)

“Sé el esfuerzo que requiere”

Para ser más exactos, Pamela Anderson indicó que le horneó galletas y pan de masa madre a Liam Neeson, quien también conversó el citado medio estadounidense, asegurando que lo que hizo su colega le acabó encantando. “Ese pan de masa madre era algo extraordinario. Y sé el esfuerzo que requiere”, manifestó.

Liam Neeson y Pamela Anderson en el photocall del estreno alemán de ‘The Naked Gun’ en el Hotel De Rome el 24 de julio de 2025 en Berlín. (Foto: Sebastian Reuter / Getty Images for Paramount Pictures)

“Agradecí muchísimo el gesto”

Si bien Neeson se mostró muy agradecido con Pamela por el gesto, no pudo prepararle algo debido a su falta de habilidades culinarias. “No soy cocinero ni panadero. No lo soy. Pero agradecí muchísimo el gesto”, recalcó el actor. En cuanto a qué inspiró a la artista a encender el horno en Atlanta, donde filmaron la mencionada película, dijo: “Horneo pan en casa y tengo mi huerto. Y sentí que era... Tenía una cocina, ¿por qué no usarla?”.

Los papeles de Pamela Anderson y Liam Neeson en ‘The Naked Gun’

A raíz de lo ya informado, es necesario subrayar que en la nueva versión de ‘The Naked Gun’ (la franquicia de comedia fue liderada anteriormente por Leslie Nielsen y Priscilla Presley en tres cintas: ‘The Naked Gun: From the Files of Police Squad!’ de 1988, ‘The Naked Gun 2 1/2: The Smell of Fear’ de 1991 y ‘The Naked Gun 33 1/3: The Final Insult’ de 1994), Pamela Anderson interpreta a un personaje llamado ‘Beth’, mientras que el actor ‘da vida’ al detective del escuadrón de policía de Los Ángeles, ‘Frank Drebin Jr.’, hijo de ‘Frank Dreblin de Nielson’.

