Dos ladrones ingresaron a la casa de la actriz Gina Torres en Los Ángeles la noche del 30 de enero, según informaron las autoridades. El robo ocurrió en su residencia ubicada en el vecindario de Sherman Oaks, mientras la actriz no se encontraba en el lugar. Un portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles reveló en conversación con People que la llamada de emergencia se recibió alrededor de las 7:10 p. m. en una vivienda situada en la cuadra 14000 de Greenleaf Street.

“Se recibió una llamada alrededor de las 7:10 p. m. del viernes 30 de enero por un robo”, indicó la Policía en un comunicado oficial.

Según el reporte, la persona que alertó a las autoridades informó que la casa había sido violentada y que los sospechosos huyeron en un vehículo.

“Los oficiales llegaron, realizaron una búsqueda, no encontraron a ningún sospechoso y se tomó un informe por robo. Hasta las 11 p. m. del día 30 no había sospechosos bajo custodia. La investigación sigue activa”, añadió el LAPD.

Hasta el momento, no se han realizado arrestos y el caso continúa bajo investigación. (Foto: @iamginatorres / Instagram)

De acuerdo con la Policía de Los Ángeles, los ladrones rompieron ventanas para ingresar a la vivienda y sustrajeron aproximadamente 25.000 dólares en efectivo y más de 200.000 dólares en joyas.

En total, el botín ascendería a unos 225.000 dólares, según reportó The New York Post, citando fuentes policiales.

Las autoridades indicaron que Gina Torres no estaba en su casa en el momento del robo. Un vecino que presenció el ingreso forzado fue quien dio aviso a la Policía, lo que permitió una rápida respuesta, aunque los sospechosos lograron escapar.

El botín superaría los 200.000 dólares, de acuerdo con reportes policiales citados por medios locales. (Foto: @iamginatorres / Instagram)

La actriz, de 56 años, es conocida por sus papeles en series como ‘Suits’ y ‘9-1-1: Lone Star’. En una entrevista concedida a The Hollywood Reporter en 2025, Torres habló sobre el renovado éxito de ‘Suits’ tras su llegada a Netflix en 2023, a pesar de que la serie finalizó en 2019 y ella dejó el elenco en 2016.

“Honestamente, no sé qué pensar al respecto”, dijo por aquel entonces. “Se ha vuelto más difícil caminar por los aeropuertos, eso sí puedo decirlo con certeza. Creo que es una señal de lo buena que fue la serie. Conecta con una especie de impulso aspiracional que todos tenemos para nosotros mismos y, quizás, con un futuro que imaginamos para nosotros”.

Lo que debes saber sobre Gina Torres

Gina Torres es una reconocida actriz estadounidense de origen cubano, nacida el 25 de abril de 1969 en Manhattan, Nueva York. Se crió en el Bronx y desde temprana edad mostró un talento para las artes al formarse como mezzosoprano en la prestigiosa Escuela Secundaria Fiorello H. LaGuardia. Aunque inicialmente se inclinaba hacia la ópera y el jazz, decidió dedicarse profesionalmente a la actuación tras enfrentar dificultades financieras para asistir a la universidad.

Su carrera despegó en la década de los 90, consolidándose como una figura icónica en los géneros de ciencia ficción y drama legal.

Gina Torres actúa en '9-1-1: Lone Star'. Se unió al elenco principal a partir de la segunda temporada (estrenada en 2021) interpretando a la Capitán Paramédico Tommy Vega. (Foto: @iamginatorres / Instagram)

Es conocida por interpretar a Zoe Washburne en la serie de culto ‘Firefly’ (y su película ‘Serenity’) y a la abogada Jessica Pearson en el éxito televisivo ‘Suits’. Este último papel fue tan popular que protagonizó su propio spin-off titulado Pearson en 2019.

Actualmente, Gina se mantiene activa en la industria, destacando por su papel como la paramédica Tommy Vega en la serie ‘9-1-1: Lone Star’ y participando en proyectos recientes como la serie de televisión ‘Memory of a Killer’ (2026).

