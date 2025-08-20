Es ya de conocimiento de muchas personas que Amazon MGM Studios adquirió los derechos para lanzar una nueva versión de ‘Basic Instinct’. Como Sharon Stone protagonizó las dos únicas películas (la de 1992 y la de 2006) que hasta el momento existen de esa franquicia, habló recientemente sobre la próxima entrega, dejando en claro lo que piensa acerca de que salga dicho filme.

Sharon Stone nació el 10 de marzo de 1958 en Meadville, Pensilvania, Estados Unidos. (Foto: Leon Bennett / FilmMagic / Getty Images) / Leon Bennett

La actriz, en ‘Basic Instinct’, interpretó a la novelista policial ‘Catherine Tramell’, un personaje que, en definitiva, es muy recordado por varios fanáticos del cine, sobre todo por una escena en particular de la película de 1992, donde, estando con el detective ‘Nick Curran’ (Michael Douglas), cruzó las piernas mientras la interrogaban, revelando que no llevaba ropa interior.

Sharon Stone es una actriz, productora y modelo estadounidense. (Foto: Slaven Vlasic / Getty Images for The American Heart Association) / Slaven Vlasic

“O sea, adelante, pero…”

Para ya ir de lleno a lo que motivó la creación de esta nota, te cuento que Sharon Stone conversó con TODAY sobre la nueva versión de ‘Basic Instinct’. “Si sale como salió la mía, simplemente diré que no sé por qué lo harías”, comenzó diciendo. “O sea, adelante, pero mucha suerte, caraj*”, agregó.

El guionista de la nueva versión de ‘Basic Instinct’

Cabe mencionar que la nueva entrega, de acuerdo a Variety, será escrita por el guionista de la película original de 1992. Me refiero a Joe Eszterhaz. Además, se estrenará con United Artists, propiedad de Scott Stuber, y Amazon MGM Studios.

También es necesario subrayar que la película original, según People, “fue polarizadora tras su estreno y obtuvo nominaciones al Oscar por su edición y banda sonora original, pero generó escrutinio por su representación de un personaje LGBTQ+ como un asesino peligroso justo cuando la epidemia del VIH/SIDA estaba disminuyendo”.

