El legendario golfista Tiger Woods volvió a generar preocupación este viernes tras verse involucrado en un aparatoso accidente de tránsito con vuelco en Jupiter Island, en Florida. Según informaron las autoridades, el incidente ocurrió poco después de las 2 p.m., cerca de 281 Beach Road, una zona residencial próxima a su vivienda. Imágenes captadas en el lugar muestran un vehículo Range Rover volcado de lado, lo que da cuenta de la magnitud del impacto. Hasta el momento, no está claro si el deportista resultó herido, mientras las autoridades continúan investigando las circunstancias del siniestro.

Según reportó WPTV, la Oficina del Sheriff del condado de Martin confirmó que el accidente está bajo investigación y que se darán a conocer más detalles conforme avance el proceso.

El sheriff John Budensiek tenía previsto ofrecer declaraciones oficiales en el ayuntamiento de Jupiter Island alrededor de las 5 p.m., lo que podría aportar mayor claridad sobre lo ocurrido.

Por ahora, no se ha confirmado el estado de salud de Woods, lo que mantiene en alerta tanto a sus seguidores como al mundo del deporte.

Tiger Woods sigue bajo observación mientras las autoridades investigan el vuelco de su vehículo. | Crédito: Getty Images

En 2021, el golfista sufrió un grave accidente automovilístico en California que le dejó múltiples lesiones en las piernas, poniendo en riesgo su carrera profesional.

En 2017, Woods fue arrestado en el condado de Palm Beach bajo sospecha de conducir bajo los efectos de sustancias. Posteriormente, se declaró culpable de conducción imprudente, aceptando una multa y la asistencia a un programa educativo.

A medida que se conozcan nuevos detalles, se espera que las autoridades confirmen qué provocó el vuelco y si hubo otros vehículos involucrados.

Tiger Woods continúa su proceso de recuperación y se prepara para volver al golf profesional. | Crédito: Frederic J. BROWN / AFP / FREDERIC J. BROWN

Woods, de 50 años, se encuentra en plena recuperación mientras intenta regresar al golf profesional, luego de romperse el tendón de Aquiles hace poco más de un año y someterse a su séptima cirugía de espalda a finales del año pasado.

En medio de los rumores sobre su posible participación en su 27.º Masters el próximo mes, el ganador de 15 majors hizo su regreso esta semana al campo a través de The Golf League (TGL).

El golfista no compite en un torneo desde julio de 2024, cuando no logró superar el corte en el Open Championship celebrado en el Royal Troon Golf Club, en Escocia.

Breaking: Tiger Woods involved in rollover crash on Jupiter Island, deputies say https://t.co/EZ27zriGd4 — WPTV (@WPTV) March 27, 2026

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